HLV tuyển Malaysia đã nhận bài học đắt giá từ Việt Nam?

TPO - HLV Tan Cheng Hoe từng nhiều lần tuyên bố mạnh miệng trước tuyển Việt Nam và nhận trái đắng. Lần này, khi 2 đội gặp nhau tại ASEAN Cup 2026, thuyền trưởng Malaysia chia sẻ khiêm tốn hơn.

HLV Tan ở ASEAN Cup 2026.

HLV Tan nói về trận tái đấu Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026: "Tuyển Việt Nam rõ ràng là đội được đánh giá cao hơn ở trận đấu tới. Họ là tập thể chất lượng, có tính tổ chức cao, kỷ luật phòng ngự tốt và luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối phương. Phải thừa nhận rằng, đối đầu với Việt Nam lúc này là một thử thách lớn. Chúng tôi tôn trọng họ và chấp nhận việc Malaysia bước vào trận bán kết này với tư cách là đội cửa dưới".

HLV Tan đã thay đổi

Ở triều đại đầu tiên dẫn dắt tuyển Malaysia (2017-2022), HLV Tan chạm mặt tuyển Việt Nam 5 lần: 3 trận ở ASEAN Cup 2018 và 2 trận lượt đi - về tại vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á. HLV Tan đối đầu Việt Nam của ông Park Hang-seo nhiều nhất và cũng hứng cay đắng từ các "Chiến binh sao vàng" nhiều hơn cả.

Những lần trước, HLV Tan luôn nhắc đến Việt Nam trong tâm thế tự tin, thậm chí là đặt Malaysia ở cửa trên. Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2018 trên sân Bukit Jalil, ông Tan tuyên bố: "Việt Nam sẽ bị chúng tôi chặn đứng chuỗi bất bại. Chẳng có đội bóng nào mãi chiến thắng và không bị đánh bại". Kết quả là Malaysia bị dẫn 0-2 và chật vật để giành kết quả hòa.

HLV Tan lần 2 giữ "ghế nóng" Malaysia.

Đến trận chung kết lượt về vào năm 2018, HLV Tan quả quyết: "Malaysia vào thế buộc ghi bàn. Chúng tôi sẽ chơi tấn công, áp đặt thế trận để tìm bàn thắng. Tôi tin tiền đạo Malaysia đủ sức xuyên thủng mành lưới của họ". Cuối cùng, Malaysia hoàn toàn bất lực trên sân Mỹ Đình và ngậm ngùi nhìn Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2018.

Chiến lược gia sinh năm 1968 gặp lại Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. HLV Tan tuyên bố quả quyết: "Chúng tôi đã có cách phá vỡ bức tường phòng ngự chắc chắn của tuyển Việt Nam". Sau 2 lượt trận, Malaysia đều thất bại trước Việt Nam.

Sau 4 năm, ông Tan trở lại dẫn dắt Malaysia với vị thế HLV tạm quyền. HLV Tan và tuyển Malaysia bước vào ASEAN Cup 2026 trong tâm thế vực dậy sau cơn khủng hoảng. Sau những thất bại liên tiếp trước Việt Nam tại đấu trường khu vực, HLV Tan không còn nghĩ đội bóng của ông có thể đặt ngang hàng với Việt Nam.

Triều đại đầu tiên của HLV Tan thất bại thế nào

Năm 2017, ông Tan tiếp quản ghế nóng của "Hổ Malay" từ tay HLV Nelo Vingada. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đánh giá cao triết lý kiểm soát bóng chủ động, từ các đường chuyền ngắn, ban bật của HLV Tan. Ông chứng minh năng lực trong thời gian dẫn dắt CLB Kedah.

FAM đặt cho ông Tan mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam và Thái Lan tại các sân chơi khu vực. Khi Malaysia vượt qua Thái Lan để tiến vào chung kết ASEAN Cup 2018, CĐV nước này tung hô ông lên "mây". Sau trận chung kết lượt đi, với tỷ số hòa 2-2, người Malaysia vẫn hy vọng lớn vào chức vô địch nhưng thực tế không xảy ra.

HLV Tan dẫn dắt tập thể Malaysia với nhiều điểm đột phá. Họ nhập tịch Mohamadou Sumareh, chân chạy cánh gốc Gambia mạnh về tốc độ, kỹ thuật và các tình huống rê bóng trực diện. Malaysia tiếp tục nhập tịch Guiherme da Paula và Liridon Krasniqi. Họ gọi những nhân tố "Malaysia kiều" trở về như Matthew Davies, La'vere Corbin-Ong, Brendan Gan và Dion Cools.

Ông Tan và học trò liệu có "phá dớp" trước Việt Nam.

Bên cạnh đó, dàn cầu thủ nội Malaysia được đánh giá có chất lượng cao nhất từ trước giờ với Safawi Rasid - niềm tự hào của bóng đá Malaysia thời đó - cùng Akhyar Rashid, Syamer Kutty Abba. Ông Tan nắm trong tay đội hình quy tụ 3 nhóm cầu thủ: Nhập tịch mới không gốc gác, nhập tịch có gốc gác và nội binh.

Do đó, thất bại của "Hổ Malay" trước Việt Nam ở 2 sân chơi quan trọng nhất là ASEAN Cup và vòng loại hai World Cup 2022 khó để nuốt trôi. Hết lần này đến lần khác, ông Tan ôm hận vì đồng nghiệp Park Hang-seo. Thất bại của HLV Tan suốt vài năm cũng chính là thành công rực rỡ của HLV Park, đưa Việt Nam lên vị thế thống trị khu vực ở nhiều cấp độ bóng đá.

Thế hệ cầu thủ nội được kỳ vọng cao của Malaysia, dẫn đầu là Safawi Rasid cũng bất lực trước Quang Hải và những người hùng Thường Châu ở tuyển Việt Nam. Sau cùng, HLV Tan nhận lấy ám ảnh vì một giai đoạn chuyển mình để có lúc vượt mặt cả Indonesia và Thái Lan nhưng không tìm ra cách đánh bại Việt Nam.

Người Mã thất bại với dự án của HLV Tan. Sau ASEAN Cup 2020, ông Tan rời cương vị, nhường ghế cho Kim Pan-Gon. Chiến lược gia người Hàn tại vị 2 năm, sau đó từ chức vì lý do cá nhân. Malaysia bổ nhiệm HLV người Tây Ban Nha Pau Marti Vicente nhưng thành tích không khởi sắc. Peter Cklamovski tiếp tục ngồi "ghế nóng" và ra đi trong giai đoạn hỗn loạn của bóng đá Malaysia.

HLV Tan được bổ nhiệm gấp để "chữa cháy", dẫn dắt đội tuyển hướng đến ASEAN Cup 2026. Chiến lược gia sinh năm 1968 hoàn thành mục tiêu đưa "Hổ Malay" vào bán kết. Chờ xem ông Tan có thay đổi vận mệnh khi tái đấu Việt Nam?