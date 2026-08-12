Trung vệ nhập tịch tuyển Indonesia bị 'giam cầm' tại Hà Lan, kêu gọi UEFA giải cứu

TPO - Hợp đồng giữa trung vệ tuyển Indonesia Mees Hilgers và FC Twente tại giải VĐQG Hà Lan đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi hai bên rơi vào tranh chấp pháp lý gay gắt. Cả hai đang kêu gọi UEFA can thiệp.

Tương tự như giai đoạn đầu mùa giải trước, mối quan hệ giữa ngôi sao phòng ngự tuyển Indonesia và đội bóng chủ quản tiếp tục rạn nứt nghiêm trọng. Khá trùng hợp khi nó bắt đầu từ thời điểm Mees Hilgers nhập tịch để khoác áo đội tuyển Indonesia. Mùa 2024/25, anh từng bị chuyên gia Hà Lan chỉ trích là "xao nhãng cho CLB kể từ khi khoác áo tuyển Indonesia".

Đỉnh điểm là một tình huống anh lơi là kèm người, để đối thủ qua mặt rồi ghi bàn. Hệ quả là trung vệ 26 tuổi bị bỏ rơi trong cả mùa 2025/26. Anh hoàn toàn bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của Twente. CLB Hà Lan nêu lý do Hilgers chấn thương đầu gối nhưng theo nhiều nguồn tin, việc anh bị gạch tên xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 bên.

Suốt mùa hè 2026, Mees Hilgers nhất quyết không xuất hiện trong các buổi tập luyện của Twente. Phía đội bóng Hà Lan khẳng định cầu thủ này vẫn còn thời hạn hợp đồng nên phải tuân thủ. Nhưng Hilgers thì kiên quyết khẳng định anh đã hết ràng buộc với Twente nên là cầu thủ tự do.

Hilgers cho rằng anh đã hết nghĩa vụ với Twente

Theo lý giải từ phía FC Twente, giao kèo giữa hai bên chứa điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm (được kích hoạt từ ngày 1/7/2026). Dựa vào căn cứ này, CLB xem Hilgers vẫn là nhân sự thuộc quyền quản lý của họ và không cho phép trung vệ tuyển Indonesia được bỏ tập. Họ cũng không chấp nhận để anh ra đi mà không thu về phí chuyển nhượng.

Ở chiều ngược lại, Mees Hilgers cùng người đại diện cho rằng ngay khi hợp đồng cũ đáo hạn vào cuối mùa giải trước, Hilgers đã chính thức trở thành cầu thủ tự do trên thị trường chuyển nhượng. Do đó, cầu thủ người Indonesia cảm thấy bản thân không còn bất kỳ ràng buộc nghĩa vụ nào với đội chủ sân De Grolsch Veste. Anh mong muốn tìm kiếm một bến đỗ mới theo dạng chuyển nhượng tự do thay vì bị “giam lỏng” ở Twente.

Nhằm tháo gỡ bế tắc, đại diện hai bên đã ngồi lại với nhau để thảo luận sâu hơn về các quy định liên quan. Tuy nhiên, do hai bên sở hữu cách diễn giải luật hoàn toàn khác biệt nên cuộc đàm phán nhanh chóng rơi vào ngõ hẹp. Trước tình thế không thể tự hòa giải, cả hai phía đã chính thức đề nghị UEFA đưa ra ý kiến chuyên môn và phán quyết mang tính định hướng.

Hiện tại, cả FC Twente lẫn phía Mees Hilgers đều giữ thái độ im lặng và giữ kín các thông tin chi tiết trong lúc chờ đợi câu trả lời chính thức từ cơ quan quản lý bóng đá cao nhất châu Âu. Nhưng Hilgers chắc chắn sốt ruột hơn cả vì ngày 1/9 tới, kỳ chuyển nhượng mùa hè ở châu Âu sẽ đóng cửa và trung vệ từng được định giá 8 triệu euro, cao nhất Đông Nam Á này không muốn tiếp tục phải ngồi chơi xơi nước.