5 tài năng golf trẻ Việt Nam thử sức tại đấu trường quốc tế

TPO - Taiwan Junior Golf Championship 2026 mang đến cơ hội để 5 golfer trẻ Việt Nam cọ xát với các đối thủ trong khu vực, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng năng lực ở môi trường thi đấu quốc tế.

Taiwan Junior Golf Championship 2026 diễn ra trong ba ngày, từ ngày 12 đến 14/8, tại Hualien Golf Club, quy tụ nhiều golfer trẻ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.



Thông qua chương trình hợp tác với DiVan Golf, Ban tổ chức hỗ trợ chi phí thi đấu cho 5 đại diện trẻ của Việt Nam gồm Nguyễn Thái Sơn, Bùi Quang Đức Minh, Mai Lê Minh, Phạm Hồng Quang và Lê Nhật Bình.

Đây là cơ hội đáng chú ý với các golfer trẻ Việt Nam khi được bước ra khỏi môi trường thi đấu trong nước, trực tiếp trải nghiệm một sân chơi quốc tế và cạnh tranh với những đối thủ cùng lứa tuổi đến từ nhiều nền golf trong khu vực.

Trong thư mời, Ban tổ chức Taiwan Junior Golf Championship 2026 nhấn mạnh, giải đấu hướng tới tăng cường giao lưu thể thao giữa các quốc gia, thúc đẩy hợp tác trong công tác phát triển golf trẻ. Giải đấu cũng tạo điều kiện để các golfer có thành tích tốt hướng tới việc tích lũy kết quả trên Bảng xếp hạng Golf nghiệp dư thế giới (WAGR).

Những bước đi cần thiết của golf trẻ Việt Nam



Những năm gần đây, golf trẻ Việt Nam đã xuất hiện nhiều gương mặt tạo dấu ấn ở đấu trường quốc tế như Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tuấn Anh hay Hồ Anh Huy.

Điểm chung trong hành trình trưởng thành của nhiều golfer này là sớm được tiếp cận các giải đấu bên ngoài Việt Nam, thường xuyên đối đầu với những đối thủ có trình độ cao hơn và từng bước làm quen với áp lực của môi trường cạnh tranh quốc tế.

Đó cũng là giá trị lớn nhất mà chuyến đi Đài Loan (Trung Quốc) lần này có thể mang lại cho 5 golfer trẻ Việt Nam.

Thành tích tại Taiwan Junior Golf Championship 2026 đương nhiên là mục tiêu quan trọng, nhưng thứ có thể theo các golfer lâu hơn một bảng điểm còn là kinh nghiệm, khả năng thích nghi, sự tự tin và hiểu biết rõ hơn về khoảng cách giữa mình với những tài năng cùng thế hệ trong khu vực.

Trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận, golf Việt Nam cần thêm những cơ hội thi đấu quốc tế như vậy. Việc được thường xuyên bước ra những sân chơi có tính cạnh tranh cao sẽ giúp các golfer trẻ rút ngắn quá trình tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Với các golfer trẻ, đôi khi giá trị của một chuyến du đấu không nằm hoàn toàn ở vị trí trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn là sau mỗi giải đấu, họ biết mình đang đứng ở đâu và cần làm gì để tiến gần hơn tới trình độ của golf trẻ hàng đầu khu vực.