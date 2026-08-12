300 BIB 'bay sạch' trong một giờ đồng hồ, Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 khởi động đầy sức nóng

TPO - Chỉ hơn một giờ sau khi mở cổng đăng ký, toàn bộ 300 BIB siêu ưu đãi Super Early Bird của Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 đã tìm được chủ nhân, báo hiệu sức nóng của đường chạy trên miền đất lịch sử.

Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 còn gần 5 tháng nữa mới chính thức diễn ra, nhưng một cuộc đua khác đã bắt đầu sáng 11/8: giành những tấm BIB đầu tiên.

Đúng 9h30, cổng đăng ký chính thức mở. Chỉ sau hơn một giờ, 300 suất Super Early Bird - số BIB có mức ưu đãi cao nhất dành cho những runner đăng ký sớm - đã được bán hết.

Fanpage chính thức của giải thông báo “300 BIBS SUPER EARLY BIRD SOLD OUT”, xác nhận 300 chân chạy đầu tiên đã góp mặt trong hành trình Điện Biên Discovery.

Con số 300 không lớn nếu đặt cạnh quy mô hàng nghìn vận động viên (VĐV) mà giải dự kiến chào đón. Nhưng việc toàn bộ số BIB này được sở hữu chỉ trong khoảng thời gian ngắn lại là tín hiệu đáng chú ý, đặc biệt với một giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại Điện Biên.

Điều này cho thấy cộng đồng runner không chỉ chờ đến khi đường chạy hoàn thiện, bản đồ cung đường được công bố đầy đủ hay ngày thi đấu cận kề mới đưa ra quyết định. Với nhiều người, Điện Biên đã đủ sức trở thành một điểm hẹn ngay từ khi những thông tin đầu tiên về giải xuất hiện.

Sức hút từ một điểm đến khác biệt

Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 diễn ra từ ngày 31/12/2026 đến 2/1/2027, trong đó ngày thi đấu chính thức là 2/1/2027 tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Giải do báo Tiền Phong và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên.

Thời điểm tổ chức tạo là điểm nhấn đáng chú ý đầu tiên. Thay vì một cuối tuần thông thường, các runner sẽ đến Điện Biên đúng vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Với các runner, một năm cũ có thể sẽ khép lại bằng chuyến đi tới miền Tây Bắc, và năm mới bắt đầu bằng một cuộc chinh phục đường chạy.

Mang chủ đề “Bản hùng ca huyền thoại - Legendary Epic Song”, giải đưa những bước chân của cộng đồng chạy bộ đến vùng đất gắn với Chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ những địa danh đã đi vào lịch sử đến cánh đồng Mường Thanh, hồ Pá Khoang, những bản làng và cảnh sắc Tây Bắc, trải nghiệm mà runner nhận được lớn hơn một cuộc đua thể thao.

Đó cũng là điểm khác biệt ngày càng được cộng đồng chạy bộ quan tâm. Khi số lượng giải marathon tăng lên, một chiếc BIB không còn đơn thuần là quyền tham dự một cuộc chạy. Runner cân nhắc cả điểm đến, câu chuyện của cung đường, trải nghiệm du lịch và giá trị cảm xúc phía sau mỗi chuyến đi.

Điện Biên có những yếu tố để tạo nên sự khác biệt ấy. Tại đây, người chạy có thể bước qua một vùng đất mà mỗi địa danh đều gợi lại một phần ký ức lịch sử. Những bước chân hôm nay sẽ sải bước trên chính miền đất từng chứng kiến một trong những chiến thắng lớn nhất của dân tộc.

Trước ngày mở bán, Ban tổ chức từng gọi 300 BIB Super Early Bird là những chiếc BIB dành cho “những runner đầu tiên điền tên vào hành trình đặc biệt”. Việc toàn bộ số BIB này nhanh chóng hết cho thấy thông điệp ấy đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng.

Từ cuộc đua săn BIB tới cuộc hẹn đầu năm

Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery có bốn cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 48km. Ban tổ chức dự kiến giải thu hút khoảng 5.000 VĐV chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế. Bên cạnh cuộc đua chính thức, chương trình chạy đồng hành cũng dự kiến có khoảng 5.000 người tham gia.

Từ hôm nay đến ngày xuất phát vẫn còn một quãng đường dài. Runner sẽ còn phải trải qua hàng trăm buổi tập, những kilomet tích lũy trong sáng sớm hoặc buổi tối, những giáo án dài ngày để chuẩn bị cho mục tiêu của riêng mình.

Nhưng với 300 người nhanh tay nhất trong sáng 11/8, hành trình tới Điện Biên đã chính thức bắt đầu. Chiếc BIB họ vừa sở hữu mới chỉ là tấm vé đầu tiên. Đích đến thực sự nằm ở ngày 2/1/2027, khi những bước chân từ khắp mọi miền hội tụ trên mảnh đất Điện Biên để mở đầu một năm mới bằng một cuộc chinh phục.

Và nếu tốc độ “cháy” 300 BIB Super Early Bird là thước đo đầu tiên, Tiền Phong Marathon - Điện Biên Discovery 2026 đang có một màn xuất phát đầy hứng khởi.