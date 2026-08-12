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Pháp luật

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Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Tân Châu

TPO - Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Ngày 12/8, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh (SN 1988, ngụ TPHCM) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 4,5 tỷ đồng.

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Bị cáo Nguyễn Phương Thanh tại phiên tòa ngày 12/8.

Theo cáo trạng, Thanh và anh Ngô Đ. là bạn bè, quen biết nhau từ năm 2011. Cả hai cùng đi du học tại Trung Quốc. Tháng 11/2013, anh Đ. qua Mỹ để học nâng cao chuyên ngành y. Năm 2017, sau khi trở về Việt Nam, anh Đ. có nguyện vọng tiếp tục sang Mỹ du học và tìm việc làm. Thanh nói với anh Đ., rằng mình quen người đang công tác trong ngành ngoại giao, có thể giúp làm thủ tục xuất cảnh.

Tin lời Thanh, anh Đ. và mẹ là bà T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Thanh đứng tên. Từ ngày 15/5/2017 đến 16/10/2017, tổng số tiền được chuyển là hơn 4,5 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Thanh không thực hiện cam kết lo thủ tục đưa anh Đ. sang Mỹ du học và xin việc mà sử dụng số tiền trên vào mục đích cá nhân. Đến cuối năm 2021, mẹ anh Đ. tố cáo hành vi của Thanh đến cơ quan công an.

Tân Châu
#Nguyễn Phương Thanh #TAND TPHCM #Du học Mỹ #4 #5 tỷ đồng #Lừa tiền #Lừa đảo

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