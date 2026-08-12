Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

P.V

TPO - Được tin đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đã gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Nội dung Điện chia buồn viết:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc được tin đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đã từ trần.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo ưu tú, kiên trung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào; người con xuất sắc của dân tộc Lào đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Lào phồn vinh.

f891292c-103e-4084-8b09-2821bcea0b60jpg.jpg
Ông Saysomphone Phomvihane - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, đồng chí là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, luôn hết lòng vun đắp và đóng góp to lớn cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước cũng như giữa hai tổ chức Mặt trận.

Sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào anh em; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam cũng mất đi một người Đồng chí, người Bạn tri kỷ, thủy chung.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Nhân dân Lào anh em cùng toàn thể gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất.

Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, vượt qua nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục đoàn kết, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

P.V
#Điện chia buồn #Việt Nam #Lào #Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào #Saysomphone Phomvihane

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe