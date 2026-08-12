Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

TPO - Được tin đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - đã gửi điện chia buồn tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Nội dung Điện chia buồn viết:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc được tin đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, đã từ trần.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo ưu tú, kiên trung của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào; người con xuất sắc của dân tộc Lào đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Lào phồn vinh.

Ông Saysomphone Phomvihane - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào.

Đối với Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, đồng chí là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, luôn hết lòng vun đắp và đóng góp to lớn cho việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước cũng như giữa hai tổ chức Mặt trận.

Sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào anh em; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam cũng mất đi một người Đồng chí, người Bạn tri kỷ, thủy chung.

Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Nhân dân Lào anh em cùng toàn thể gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất.

Chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng, vượt qua nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục đoàn kết, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.