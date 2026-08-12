Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Phú Thọ

TPO - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu Phú Thọ chủ động nhận diện, giải quyết các nguy cơ từ sớm, từ xa; đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp và địa bàn dân cư.

Ngày 12/8, tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1, Ban Chỉ đạo Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Phú Thọ

Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương và doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Thụy Vân.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương kết quả Phú Thọ và các doanh nghiệp đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhấn mạnh bảo đảm an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu

Phó Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới tư duy bảo đảm an ninh, trật tự theo hướng chủ động phòng ngừa, kiến tạo an ninh phục vụ phát triển, thay vì chỉ tập trung xử lý khi vụ việc xảy ra. Các cấp, ngành cần kết hợp “xây” và “chống”, lấy “xây” làm cơ bản; nhận diện, giải quyết nguy cơ từ sớm, từ xa, không để hình thành “điểm nóng”, không để bị động, bất ngờ.

Phong trào cần được đưa đến từng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa bàn dân cư; đổi mới hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các mô hình tự quản, tự phòng, gắn với an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước biểu dương tỉnh Phú Thọ duy trì, nhân rộng các mô hình như “Năm tự quản”, “Phố an toàn”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.