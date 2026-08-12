Ninh Bình chuyển 16 hội cấp tỉnh về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thống nhất chủ trương chuyển giao 16 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình; đồng thời quy định cấp xã tối đa không quá 5 hội.

Theo Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, tại hội nghị ngày 5/8/2026, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao chủ trương chuyển giao 16 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình.

Việc chuyển giao được xác định nhằm tạo sự thống nhất trong công tác định hướng, phối hợp, theo dõi và phát huy vai trò của các hội quần chúng; đồng thời phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức, tinh gọn đầu mối trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ảnh: Ngọc Linh.

Theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, việc chuyển giao không làm thay đổi tư cách pháp nhân, tài khoản, tài sản, quyền tự chủ, tự quản và trách nhiệm pháp lý của từng hội. Các hội vẫn tiếp tục tổ chức, hoạt động theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ đã được phê duyệt và hướng dẫn của hội cấp trên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu quá trình sắp xếp phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, đồng thời phát huy vai trò định hướng, giám sát, tập hợp và vận động quần chúng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quá trình chuyển giao phải được thực hiện công khai, minh bạch, không hành chính hóa hoạt động hội và không làm gián đoạn nhiệm vụ, quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Đối với cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình thống nhất quy định tổng số hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tối đa không quá 5 hội. Trong đó, 4 hội được xác định là nòng cốt gồm: Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học và Hội Cựu Công an nhân dân. Căn cứ nhu cầu thực tế, số lượng hội viên và khả năng cân đối nguồn lực, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã sẽ xem xét, lựa chọn hội còn lại, nhưng phải bảo đảm tổng số không vượt quá 5 hội theo quy định.

Các hội quần chúng được yêu cầu hoàn thành phương án sắp xếp tổ chức bên trong trong tháng 9/2026; về cơ bản hoàn thành toàn bộ công tác sắp xếp trong tháng 10/2026.