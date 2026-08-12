Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia buồn với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

TPO - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đồng thời Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, luôn dành tình cảm sâu nặng, sự ủng hộ quý báu, không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt.

Ngày 12/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dẫn đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, qua đồng chí tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân các dân tộc Lào anh em cùng toàn thể gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đồng thời Việt Nam mất đi một người bạn lớn, người đồng chí thân thiết, thủy chung, luôn dành tình cảm sâu nặng, sự ủng hộ quý báu, không ngừng vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, trong hai ngày qua đã có hàng trăm đoàn đại biểu lãnh đạo, cán bộ các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương của Việt Nam tới Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; các cơ quan đại diện của Việt Nam tới các cơ quan đại diện của Lào ở nước ngoài để viếng, ghi sổ tang, thể hiện sâu sắc tình cảm gắn bó, trước sau như một dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn kề vai sát cánh, chia sẻ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong những thời khắc quan trọng.

Đảng, Nhà nước Lào, cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và gia quyến Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane hết sức xúc động, trân trọng tình cảm thủy chung, nghĩa tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, ngoài việc thực hiện nghi thức Quốc tang tại Việt Nam, đã cử các đoàn đại biểu cấp cao do các lãnh đạo chủ chốt dẫn đầu sang Vientiane trực tiếp chia buồn, dự Lễ viếng và Lễ truy điệu Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane.

Đây là minh chứng sống động, thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thắm thiết, thủy chung, trước sau như một, truyền thống luôn kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh giữa hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi một số nội dung nhằm tiếp tục thúc đẩy, đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.