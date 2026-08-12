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Cưỡng chế hàng loạt lều bạt, sàn bê tông quanh hồ Đồng Đò

Trần Hoàng

TPO - Lực lượng chức năng đang tiến hành giải tỏa và xử lý nghiêm đối với 18 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò (xã Kim Anh, Hà Nội)

Ngày 12/8, UBND xã Kim Anh, thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng, máy móc để giải tỏa các lều bạt, công trình khung sắt... ven hồ Đồng Đò. Đợt ra quân lần này, UBND xã đặt kế hoạch giải tỏa 18 trường hợp vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò (thôn Thái Vụ).

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Xã Kim Anh huy động lực lượng, máy móc để giải tỏa các lều bạt, công trình khung sắt... ven hồ Đồng Đò.

Các hạng mục công trình vi phạm bị giải tỏa tháo dỡ bao gồm các công trình khung sắt mái tôn, vách gỗ, nhà vệ sinh, kho chứa đồ, hàng trăm mét vuông sàn gỗ khung sắt, sàn bê tông nhẹ, sạp nổi, container và hàng loạt lều bạt dã ngoại lắp dựng trái phép.

Về lộ trình thực hiện, từ ngày 7/8 đến 10/8, xã tiến hành tuyên truyền, thông báo giải tỏa trên hệ thống loa truyền thanh, gửi thông báo trực tiếp đến các hộ vi phạm và dán niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, vị trí vi phạm và cổng thông tin điện tử của xã.

Tiếp đó, từ 11/8, xã đồng loạt triển khai công tác cưỡng chế tháo dỡ cho đến khi hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc.

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Vi phạm sau khi bị phá dỡ.

Theo UBND xã Kim Anh, từ ngày 1/7/2025 đến nay, xã Kim Anh đã ban hành 4 kế hoạch tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, đồng thời ban hành 2 kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò.

Qua triển khai, địa phương đã cưỡng chế 11 công trình xây dựng; vận động chủ vi phạm tự khắc phục 15 công trình xây dựng và 37 lán, công trình, hạng mục tạm, gồm sàn gỗ, khung sắt, mái tôn, lều bạt. Xã cũng đã giải tỏa 32 trường hợp vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Đồng Đò. Tuy nhiên, việc xây dựng quanh hồ vẫn diễn ra phức tạp...

Liên quan đến phản ánh của báo chí về villa, homestay "băm nát" rừng phòng hộ xung quanh hồ Đồng Đò, ngày 7/8, Thành ủy Hà Nội đã có công văn gửi UBND, UBKT Thành ủy và Công an Hà Nội, chỉ đạo kiểm tra, xác minh và làm rõ vi phạm, trách nhiệm nếu có.

Về việc này, Thường trực Thành ủy giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh trên, làm rõ vi phạm và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có).

Thành ủy Hà Nội cũng giao Công an TP Hà Nội nắm tình hình, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có). Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả trước ngày 20/8.

Trần Hoàng
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