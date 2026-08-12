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Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Hoàng Nam

TPO - Ngày 12/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Theo quyết định của Ban Bí thư, 5 cán bộ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm:

Bà Trần Thị Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang;

Ông Vũ Văn Minh, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị;

Ông Hồ Sỹ Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Đông Hà;

Bà Bùi Thị Vân, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Quảng Trị;

Ông Lê Anh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Quảng Trị.

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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 5 cán bộ được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phương bày tỏ tin tưởng các cán bộ trên cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nêu gương; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững đoàn kết và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Hoàng Nam
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