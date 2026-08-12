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Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tăng tốc 7 cầu qua sông Hồng: Không chậm tiến độ vì vướng phối hợp

Trần Hoàng

TPO - Sau khi rà soát tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phối hợp đồng bộ trong giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ thi công.

Ngày 12/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm Thành phố; đồng thời rà soát tiến độ các dự án quan trọng ngành giao thông.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Ngô Ngọc Vân cho biết, đến nay, 7 dự án cầu bắc qua sông Hồng (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở) đã bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án.

Trong đó, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo đã bàn giao 100% mặt bằng nhưng vẫn còn tồn tại liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, cầu Thượng Cát phải giải phóng mặt bằng bổ sung khoảng 1,147ha do điều chỉnh dự án được Thành phố phê duyệt vào ngày 30/7/2026.

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Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo chỉ đạo của Thành phố, các công trình được yêu cầu hoàn thành vào khoảng tháng 7/2027 để phục vụ nhu cầu đi lại. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố đang kiểm soát tiến độ theo kế hoạch; nếu hoàn thành vào tháng 7/2027, các cầu sẽ cơ bản hoàn thành trước tiến độ khoảng 6 tháng...

Tiến độ Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ; đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long... cũng được báo cáo tiến độ tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua, Thành phố đã tập trung cao độ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường vành đai và các cầu qua sông Hồng, được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Quá trình giải phóng mặt bằng nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân, rất ít trường hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, chủ yếu thực hiện thông qua tuyên truyền, vận động tích cực.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý, giải phóng mặt bằng không chỉ dừng ở việc bàn giao đất của người dân, mà còn phải đồng bộ với việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Thực tế cho thấy, có những dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần đất của người dân nhưng các công trình ngầm, nổi chưa được di chuyển, dẫn đến nhà thầu không thể tổ chức thi công.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Sở Xây dựng, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, phải phối hợp đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng với việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, trong quá trình lập và thẩm định quy hoạch, dự án cần tính toán đầy đủ phương án di chuyển các công trình hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường điện.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các ban quản lý dự án, trong đó có Ban Quản lý dự án giao thông, Ban Quản lý dự án dân dụng và Ban Quản lý dự án nông nghiệp, rà soát toàn bộ các dự án đã có mặt bằng, bảo đảm triển khai ngay, triển khai nhanh, không để xảy ra tình trạng chậm trễ không có lý do chính đáng.

Trần Hoàng
#Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng #Thúc tiến độ 7 cầu qua sông Hồng #Dự án cầu Trần Hưng Đạo #Dự án giao thông trọng điểm

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