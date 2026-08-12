Victor Vũ chính thức tuyên chiến Trấn Thành

TPO - "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" của Victor Vũ và "Em" do Trấn Thành đạo diễn cùng ra rạp mùa phim Tết 2027, đánh dấu cuộc cạnh tranh giữa hai đạo diễn trăm tỷ đang được đánh giá cao hiện tại.

Victor Vũ làm liều

Ngày 12/8, Victor Vũ cho biết Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim (Thám tử Kiên 2) ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2027. Tác phẩm cạnh tranh trực tiếp với Em của Trấn Thành, dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết.

Ê-kíp vừa công bố poster đầu tiên của Thám tử Kiên 2. Hình ảnh giới thiệu hiện trường vụ án trên con thuyền mắc cạn giữa biển, bao quanh bởi những ghềnh đá.

Thám tử Kiên (Quốc Huy thủ vai) xuất hiện ở trung tâm khung hình, tay cầm kiếm. Xung quanh nhân vật là thi thể nằm rải rác, cánh buồm nhuốm máu, các đốm lửa còn cháy trên mạn thuyền. Khung cảnh cho thấy phần phim mới tiếp tục khai thác màu sắc trinh thám, cổ trang và yếu tố bí ẩn.

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục Gia Truyện của nhà văn Hồng Thái. Quốc Huy tiếp tục đảm nhận vai thám tử Kiên. Victor Vũ cho biết sau thành công của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (ra rạp dịp 30/4/2025), điều khiến anh và ê-kíp cân nhắc không phải là thực hiện dự án có quy mô lớn hơn, mà là tìm được câu chuyện mới, đủ sức thuyết phục khán giả tiếp tục đồng hành với nhân vật.

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim tiếp tục thể hiện thế mạnh hình ảnh của Victor Vũ.

Phần hai đưa thám tử Kiên vào hành trình độc lập. Khán giả chưa xem phần đầu vẫn có thể theo dõi câu chuyện. Bối cảnh phim là xã hội Việt Nam thế kỷ 19, các nhân vật thuộc nhiều tầng lớp xuất hiện trong vụ án khó hiểu.

Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cho biết ê-kíp tiếp tục đầu tư bối cảnh, phục trang, màu sắc và các chi tiết mỹ thuật cho phần 2 của Thám tử Kiên. Những yếu tố này nhằm làm nổi bật tâm lý, thân phận của từng nhân vật.

Nhân vật Thám tử Kiên lần đầu xuất hiện trong Người vợ cuối cùng, ra mắt năm 2023. Đến năm 2025, Victor Vũ phát triển nhân vật thành trung tâm của phim riêng Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu.

Phần một của Thám tử Kiên kết hợp trinh thám, lịch sử, văn hóa Việt và một số yếu tố tâm linh, kinh phí lên đến 100 tỷ đồng. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm thu hơn 248 tỷ đồng, là một trong những phim Việt có doanh thu cao trong năm 2025.

Đấu với phim Tết của Trấn Thành

Việc lựa chọn thời điểm Tết Nguyên đán đưa Thám tử Kiên 2 vào cuộc cạnh tranh với Em của Trấn Thành. Dự án của Trấn Thành vừa khai máy, ấn định ra rạp vào mùng 1 Tết 2027. Thông tin về nội dung và dàn diễn viên hiện chưa được công bố đầy đủ.

Victor Vũ và Trấn Thành đều là đạo diễn có nhiều phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, nhưng theo đuổi phong cách khác nhau.

Cuộc đua phim Tết sôi động trước cuộc đấu của Trấn Thành và Victor Vũ.

Tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn thường tập trung vào quan hệ gia đình, xung đột thế hệ và những vấn đề trong đời sống hiện đại. Phim của anh có lợi thế về độ nhận diện, khả năng tiếp cận nhóm khán giả đại chúng và kinh nghiệm phát hành trong mùa Tết. Gần nhất, Thỏ ơi của Trấn Thành đạt hơn 450 tỷ đồng.

Victor Vũ có thế mạnh ở dòng phim trinh thám, tâm lý, kỳ ảo và cổ trang, đặc biệt được đánh giá cao về hình ảnh. Với Thám tử Kiên 2, đạo diễn tiếp tục theo đuổi một thể loại chưa xuất hiện thường xuyên trong các mùa phim Tết.

Ngoài hai dự án trên, mùa phim Tết 2027 hiện có Loạn thế của Dương Minh Chiến (đạo diễn của Truy tìm Long Diên Hương). Trong đó, có hai tác phẩm trùng màu sắc là Thám tử Kiên 2 và Loạn thế.

Cục diện phòng vé vẫn thay đổi khi nhà sản xuất tiếp tục công bố dự án mới. Với thành tích thương mại của phần đầu và vị thế của Victor Vũ, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim được xem là đối thủ đáng chú ý của Em trong mùa phim Tết 2027.