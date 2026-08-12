Sau phản ánh của báo Tiền Phong, Quảng Ninh yêu cầu kiểm định vết nứt cầu Bình Minh

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng nhếch nhác, hư hỏng tại cầu Bình Minh và đường dẫn, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu khắc phục các tồn tại, đồng thời kiểm định những vết nứt xuất hiện tại phần bê tông chân vòm chính của cầu.

Cầu Bình Minh 1.700 tỷ nhếch nhác, cỏ mọc um tùm.

Xác nhận nhiều tồn tại sau phản ánh

Sở Xây dựng Quảng Ninh vừa có báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra thông tin báo chí phản ánh đối với công trình cầu Bình Minh và đường dẫn.

Trước đó, ngày 6/8, Văn phòng UBND tỉnh có phiếu chuyển thông tin báo chí bài viết Quảng Ninh: Cầu Bình Minh 1.700 tỷ đồng nhếch nhác giữa những dãy nhà bỏ hoang của báo Tiền Phong phản ánh các tồn tại tại công trình cầu Bình Minh và đường dẫn, giao cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ngay trong sáng cùng ngày, Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra hiện trường, làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I (Ban QLDA ĐTXD khu vực I) và UBND phường Cao Xanh.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận những phản ánh của bài báo là chính xác, phần lề đường, dải phân cách giữa có cỏ dại mọc cao do lâu ngày không được cắt tỉa, dọn dẹp; mặt đường có nhiều đất, cát do không được vệ sinh. Một số đường dây điện, tủ điện chiếu sáng bị hư hỏng, mất trộm.

Thiết bị điện chiếu sáng hư hỏng, có dấu hiệu bị mất trộm.

Đáng chú ý, phần bê tông tại chân vòm chính của cầu xuất hiện một số vết nứt.

Sau kiểm tra, Sở Xây dựng yêu cầu Ban QLDA ĐTXD khu vực I rà soát, chỉ đạo nhà thầu sửa chữa, thay thế các bóng đèn, hệ thống điện chiếu sáng, bảo đảm vận hành ổn định.

Đối với các vết nứt tại chân vòm, Ban QLDA ĐTXD khu vực I được yêu cầu mời đơn vị tư vấn kiểm định cầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và các bên liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá, đưa ra giải pháp xử lý, bảo đảm an toàn khai thác công trình.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu tổ chức vệ sinh mặt cầu, mặt đường, hệ thống thoát nước, cắt cỏ, tỉa cành, trồng thay thế cây bị hỏng tại dải phân cách giữa, hai bên thành cầu và phạm vi đường dẫn đầu cầu.

Chưa khắc phục phần đường dẫn

Theo Sở Xây dựng, cầu Bình Minh do Ban QLDA ĐTXD khu vực I làm chủ đầu tư. Công trình đã hoàn thành, được cơ quan chuyên môn thông báo kết quả nghiệm thu và được phê duyệt quyết toán ngày 28/1/2026.

Đường dẫn đi qua khu dự án FLC vẫn chưa được tổ chức dọn dẹp sau phản ánh.

Tuy nhiên, hiện công trình vẫn được rà soát tổng thể, khắc phục các tồn tại để bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý, bảo trì. Vì vậy, việc quản lý, bảo trì cầu Bình Minh hiện vẫn thuộc trách nhiệm của Ban QLDA ĐTXD khu vực I.

Riêng tuyến đường dẫn lên cầu phía phường Cao Xanh đi qua khu đô thị FLC thuộc trách nhiệm của Công ty CP Tập đoàn FLC.

Sở Xây dựng yêu cầu UBND phường Cao Xanh làm việc trực tiếp với FLC, đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng khu đô thị, trong đó có phạm vi đường dẫn lên cầu Bình Minh.

Trước mắt, doanh nghiệp được yêu cầu vệ sinh mặt đường, cắt cỏ tại các dải phân cách, khơi thông hố thu nước và rãnh dọc nhằm bảo đảm thoát nước, an toàn giao thông.

Theo báo cáo mới nhất, Ban QLDA ĐTXD khu vực I đã triển khai dọn vệ sinh mặt cầu, cắt cỏ dại trên công trình. Ngày 10/8, đơn vị này cũng mời các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, kiểm định làm việc để triển khai sửa chữa hư hỏng và đánh giá các vết nứt.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh yêu cầu kiểm định các vết nứt ở chân vòm cầu Bình Minh sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Trong khi đó, UBND phường Cao Xanh đã có văn bản ngày 6/8 yêu cầu Công ty CP Tập đoàn FLC tổ chức dọn dẹp, hoàn thành các hạng mục còn dang dở để nghiệm thu hoàn thành. Tuy nhiên, đến thời điểm Sở Xây dựng báo cáo, doanh nghiệp vẫn chưa triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng cho biết tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và chất lượng công trình.