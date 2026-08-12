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Thái Nguyên dự kiến chi hơn 41 tỷ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Thanh Hiếu

TPO - Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố, được hỗ trợ tối đa 15 tháng phụ cấp. Tỉnh Thái Nguyên dự kiến chi hơn 41 tỷ đồng để hỗ trợ nhóm đối tượng này.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, sau sắp xếp, toàn tỉnh có 1.403 thôn, tổ dân phố. Số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp, khoảng 5.183 người.

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Ông Ngô Hải Luân, nguyên là Tổ trưởng Tổ dân phố ở phường Sông vừa nghỉ việc trong đợt sắp xếp thôn, tổ dân phố vừa qua.

Để đảm bảo quyền lợi cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, UBND tỉnh đề xuất chính sách hỗ trợ một lần như sau:

Người có thời gian công tác đến đủ 5 năm, mỗi năm được hỗ trợ bằng 1,5 tháng phụ cấp. Từ năm công tác thứ 6 đến hết năm công tác thứ 10, mỗi năm được hỗ trợ 1 tháng phụ cấp. Từ năm công tác thứ 11 trở đi, mỗi năm được hỗ trợ 0,5 tháng phụ cấp. Tổng mức hỗ trợ không quá 15 tháng phụ cấp.

Người công tác từ 1 tháng đến đủ 6 tháng tính là 0,5 năm và được hưởng hỗ trợ bằng mức hỗ trợ của 0,5 năm. Người công tác từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.

Mức phụ cấp hỗ trợ được tính theo phụ cấp của tháng liền kề trước khi người đó nghỉ việc. Trường hợp kiêm nhiệm thì tính mức phụ cấp chức danh hiện hưởng, không tính chức danh kiêm nhiệm.

Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 41 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Dự kiến, nội dung này sẽ được HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 6, tổ chức ngày 13/8.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Hỗ trợ #Người hoạt động không chuyên trách #Nghỉ việc #Chính sách #Phụ cấp

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