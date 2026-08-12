Ông Nguyễn Quang Hiếu làm Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội

TPO - Ông Nguyễn Quang Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Sáng 12/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Quang Hiếu. Ảnh: PV.



Tân Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu, sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Ông Hiếu có thời gian dài công tác tại TP Hà Nội, từng trải qua nhiều vị trí công tác: Chủ tịch rồi Bí thư Quận ủy Hoàng Mai (cũ); Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm (cũ).

Khi thực hiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 7/2025, ông giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm.

Đến ngày 12/8/2026, ông Nguyễn Quang Hiếu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.

Người kế nhiệm ông Nguyễn Quang Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Từ Liêm là ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố.