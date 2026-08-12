Khẩn cấp phá dỡ một phần chợ Biên Hòa sau vụ cháy

TPO - Sau vụ cháy chợ Biên Hòa, nhiều hạng mục công trình có nguy cơ sụp đổ, gây mất an toàn cho cộng đồng và các công trình lân cận. Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã quyết định khẩn cấp phá dỡ đoạn giữa (đoạn 2) nhà lồng chợ.

Ngày 12/8, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đã có quyết định phá dỡ khẩn cấp đoạn giữa nhà lồng chợ Biên Hòa, sau khi khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vụ cháy xảy ra vào tối 5/8.

Phần công trình được phá dỡ là đoạn 2, dài 38m, rộng 12,7m, nằm giữa hai khe lún nối đoạn 1 và đoạn 3 của nhà lồng chợ Biên Hòa.

Theo quyết định, phần công trình được phá dỡ là đoạn 2, dài 38m, rộng 12,7m, nằm giữa hai khe lún nối đoạn 1 và đoạn 3 của nhà lồng chợ Biên Hòa. Công trình có quy mô 2 tầng, với cột tầng 1 bằng bê-tông cốt thép, hệ thống dầm thép I và sàn bê-tông cốt thép. Tầng 2 gồm cột thép, kèo thép và mái ngói.

Lý do phá dỡ được xác định là công trình có nguy cơ sụp đổ, đe dọa an toàn cộng đồng và các công trình lân cận. Việc phá dỡ được thực hiện khẩn cấp nhằm kịp thời khắc phục hậu quả do hỏa hoạn gây ra.

Theo yêu cầu của UBND TP Đồng Nai, việc phá dỡ phải hoàn thành trong vòng 10 ngày kể từ khi phương án phá dỡ được phê duyệt.

Khu vực cháy buộc phải tháo dỡ khẩn cấp do có nguy cơ sụp đổ.

Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai là đơn vị quản lý, sở hữu công trình, có trách nhiệm lập, phê duyệt phương án, giải pháp phá dỡ; xây dựng biện pháp thi công và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình phá dỡ, đơn vị thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, tài sản, giao thông, phòng cháy chữa cháy, các công trình lân cận và vệ sinh môi trường. Các hoạt động thi công phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng và những quy định liên quan.

Các lực lượng tham gia chữa cháy chợ Biên Hòa trong đêm 5/8.

UBND TP Đồng Nai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm quyết định phá dỡ. Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế và đơn vị liên quan phải chịu toàn bộ chi phí phá dỡ.

Đối với công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy, Công an TP Đồng Nai được yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ điều tra, đồng thời bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ phá dỡ công trình.

UBND phường Trấn Biên cùng các lực lượng chức năng được giao thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tại khu vực trong quá trình xử lý công trình.

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai cùng các sở, ban ngành tham gia chỉ đạo khắc phục vụ cháy chợ Biên Hòa.

Trước đó vào tối 5/8, vụ cháy xảy ra tại chợ Biên Hòa khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Khu vực bị cháy là nhà lồng chợ được xây dựng 2 tầng. Tầng trệt có nhiều ki-ốt kinh doanh các mặt hàng như đồ gốm sứ, vải và nhiều loại hàng hóa khác. Tầng trên được các tiểu thương sử dụng làm kho chứa hàng.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi. Đáng chú ý, khu vực giữa nhà lồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó hệ thống cột tầng 1 bằng bê-tông cốt thép và dầm thép có nguy cơ mất an toàn, có nguy cơ sụp đổ.

Việc phá dỡ khẩn cấp đoạn giữa nhà lồng chợ Biên Hòa được thực hiện nhằm loại bỏ nguy cơ công trình tiếp tục sập đổ, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình xung quanh, đồng thời phục vụ công tác khắc phục hậu quả sau vụ cháy.