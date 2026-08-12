Cầu 2.500 tỷ ở Hải Phòng tăng tốc thi công, sắp nối đôi bờ Lạch Tray

TPO - Cầu Hải Thành và đường dẫn trong dự án tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng đang được gấp rút thi công chuẩn bị hợp long. Khi hoàn thành, tuyến vành đai 2 sẽ là tuyến đường vận tải huyết mạch nối QL5 ra cảng nước sâu Lạch Huyện, đồng thời tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại...
Theo thiết kế, cầu Hải Thành dài khoảng 1,1km, tải trọng HL93, kích thước thông thuyền 50x9,5m. Phần cầu chính liên nhịp dầm 3 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực, mặt cắt ngang rộng 36m.
Trục đường kết nối này có thiết kế mặt cắt ngang lòng đường rộng 68m, với 8 làn xe, dải phân cách giữa 23m, hè đường 2 bên rộng 15m.
Tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng là dự án quan trọng, ý nghĩa lớn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thành phố. Sau khi hoàn thành, tuyến đường vành đai 2 sẽ giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố và các khu vực Dương Kinh, Hải An, Kiến An. Tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại, khuyến khích thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Đồng thời, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ cảng biển về quốc lộ 5, quốc lộ 10... và ngược lại.