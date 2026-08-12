Bắc Ninh, Quảng Ninh lên thành phố: Bước sang một chuẩn mực phát triển mới

TPO - Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (Điện Biên) cho rằng, điều đáng quan tâm lúc này không chỉ là việc hai địa phương đã đáp ứng các điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quan trọng hơn, sau quyết định của Quốc hội, hai thành phố cần bước sang một chuẩn mực phát triển mới, tương xứng với vị thế mới.

Lên thành phố, giá cả sinh hoạt có thể sẽ tăng lên?

Sáng 12/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh.

Viện dẫn những kết quả hai tỉnh đạt được trong thời gian qua, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) đồng tình với chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý, người dân Quảng Ninh, Bắc Ninh “rất vui khi lên thành phố”, nhưng cũng có chút lo lắng khi các thủ tục hành chính, điều chỉnh giấy tờ pháp lý. “Hai địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tích cực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi cần thiết, kể cả ngoài giờ hành chính và miễn phí thủ tục”, ông Ngân nói.

Vẫn theo đại biểu, khi lên thành phố, giá cả sinh hoạt sẽ tăng lên. Chi phí sinh hoạt thường có xu hướng tăng kể cả tiền thuê mặt bằng, tiền đất. Vì vậy, phải có kế hoạch để ổn định giá cả, đảm bảo đời sống nhân dân tốt hơn.

Ông cũng cảnh báo, đô thị thường phát sinh những vấn đề như ùn tắc giao thông, nhà ở xã hội, quá tải bệnh viện, trường học, rác thải, nước thải, an ninh trật tự phức tạp. Vì vậy, Quảng Ninh, Bắc Ninh cần sớm rà soát, điều chỉnh quy hoạch với những tiêu chí, tiêu chuẩn cao hơn cho phù hợp.

Đồng tình việc thành lập hai thành phố, song đại biểu Bùi Văn Dũng (Thanh Hóa) cho rằng Quảng Ninh cần chuyển từ tập hợp nhiều đô thị thành một hệ sinh thái, đô thị đa trung tâm, liên kết và bổ trợ nhau.

Đại biểu Bùi Văn Dũng.

Với Bắc Ninh, cần chuyển từ một trung tâm sản xuất lớn thành một trung tâm tạo ra giá trị lớn. Theo ông, câu quan họ "Người ơi người ở đừng về" làm nên sức níu giữ riêng của Kinh Bắc. Thành phố tương lai phải biết giữ người, giữ chuyên gia bằng môi trường đổi mới sáng tạo, giữ người lao động bằng nhà ở, trường học, y tế, giao thông…

“Tôi thấy mình rất vui khi kỳ họp trước được bấm nút để Đồng Nai lên thành phố. Kỳ họp này lại được tham gia xây dựng nghị quyết để Quảng Ninh và Bắc Ninh lên thành phố. Tôi mong trong các kỳ họp tới, lại có thêm những tỉnh đủ điều kiện lên thành phố và xin được gửi một niềm mong đợi riêng tới quê hương Thanh Hóa của tôi”, ông Dũng bày tỏ.

Phát triển phải tương xứng với vị thế mới

Nêu ý kiến, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên (Điện Biên) cho rằng, điều đáng quan tâm lúc này không chỉ là việc hai địa phương đã đáp ứng các điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quan trọng hơn, sau quyết định của Quốc hội, hai thành phố cần bước sang một chuẩn mực phát triển mới, tương xứng với vị thế mới.

Đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên.

Đại biểu đánh giá, Bắc Ninh và Quảng Ninh đều đã có nền tảng phát triển khá tốt. Vì vậy, sau khi thành lập, điều cần nhìn tới là năng lực quản trị của chính quyền thành phố và chính quyền cơ sở phải chuyên nghiệp hơn; dựa nhiều hơn trên dữ liệu và công nghệ số; điều phối phát triển tốt hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn.

“Việc kiện toàn tổ chức bộ máy cũng cần đi cùng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là năng lực quản trị đô thị, phối hợp công việc và tinh thần phục vụ”, bà Yên nói.

Sau khi thành lập, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ và hai địa phương quan tâm hơn đến phối hợp liên vùng, kết nối hạ tầng, logistics và không gian kinh tế, để phát triển theo hướng liên kết, bổ trợ và vượt khỏi giới hạn địa giới hành chính.

Tiếp thu, giải trình góp ý của đại biểu, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết sẽ tiếp thu các giải pháp, phương hướng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đô thị và tỷ lệ đô thị hóa. Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị để hai thành phố có thể đi vào hoạt động một cách thông suốt ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: QH

Về thể chế và phân cấp quản lý, Bộ trưởng khẳng định sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi kèm với việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo đòn bẩy phát triển cho hai thành phố. Đồng thời, thiết lập cơ chế theo dõi, đánh giá, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thực hiện; định hướng rõ vai trò dẫn dắt và các chỉ tiêu phát triển cụ thể cho từng địa phương.

“Chính phủ cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt chính quyền hai địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra”, ông Hải nêu rõ.