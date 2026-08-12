Người đàn ông liên tục vào chùa đập phá

TPO - Một người đàn ông được cho là nhiều lần đến chùa Thập Phương Linh Sơn và cung Huyền Vi (TP. Đà Nẵng) chửi bới, quấy phá, thậm chí đập phá tài sản. Nhiều phật tử và khách hành hương lo lắng, e ngại khi đến chùa.

Video người đàn ông đến chùa quấy phá, chửi bới.

Thời gian gần đây, nhiều phật tử thường xuyên đến chùa Thập Phương Linh Sơn và cung Huyền Vi (phường Ngũ Hành Sơn) phản ánh tình trạng một người đàn ông liên tục đến chửi bới, quấy phá, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng tại đây.

Anh Nguyễn Công Triều, một phật tử thường xuyên đến chùa, cho biết anh thường đến thắp hương, dâng hoa và cầu nguyện. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sự xuất hiện của người đàn ông có hành vi quấy phá, chửi bới tại chùa khiến nhiều phật tử và khách hành hương lo lắng về vấn đề an toàn.

“Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp và hình thức xử lý phù hợp để răn đe, ngăn chặn những hành vi tương tự. Nhiều người lo lắng, không dám đến chùa vì sợ xảy ra sự việc không mong muốn”, anh Triều nói.

Người đàn ông mặc áo đen liên tục có hành vi đe dọa, chửi bới các phật tử.

Theo chị Lê Thị Thu, đại diện chùa Thập Phương Linh Sơn và cung Huyền Vi, người đàn ông này đã nhiều lần đến chùa quấy phá, có hành vi đập phá chuông và một số tượng Phật trong khuôn viên.

Tháng 9/2025, người này được cho là đã đập vỡ một quả chuông tại chùa. Sau đó, đại diện nhà chùa đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Người đàn ông bị lập biên bản, xử phạt và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tháng 9/2025, người này được cho là đã đập vỡ một quả chuông tại chùa.

“Sau khi cơ quan công an lập biên bản, một thời gian người này không tiếp tục quấy phá. Tuy nhiên, vào các ngày 30/7, 2/8 và 4/8/2026, người này liên tục đến chùa chửi bới, gây mất trật tự. Tôi đã báo cơ quan công an và lực lượng chức năng cũng đã đến đưa người này đi, nhưng sau khi được thả ra, người này lại tiếp tục đến quấy phá”, chị Thu cho hay.

Tượng Phật và nhiều vật dụng thờ cúng bị đập phá hư hỏng.

Theo đại diện nhà chùa, các hành vi trên khiến nhiều phật tử và người dân đến hành hương cảm thấy bất an, ảnh hưởng đến không gian thanh tịnh và hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tại chùa.

“Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để chấm dứt tình trạng này, bảo đảm an ninh trật tự và để phật tử có một nơi bình yên cầu nguyện”, chị Thu nói.

Đại diện Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông đến bệnh viện tâm thần để thăm khám, theo dõi tình trạng sức khỏe. Trường hợp xác định người này mắc bệnh sẽ được đưa đi điều trị, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và cộng đồng.