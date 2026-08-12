Bộ trưởng Xây dựng nêu lý do đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tăng vốn 86.000 tỷ đồng

TPO - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Chính phủ đã có giải trình làm rõ lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Sáng 12/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Góp ý, đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) cho rằng tiến độ phải được đặt trên nền tảng khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả cả vòng đời dự án. Dù dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng mới được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư năm 2025 nhưng nay đã phải điều chỉnh một số nội dung quan trọng.

Theo đại biểu, Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, sau điều chỉnh, sơ bộ tổng mức đầu tư tăng từ khoảng 203.000 tỷ đồng lên 289.000 tỷ đồng. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 224.600 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đầu tư công trung hạn hiện mới bố trí khoảng 148.500 tỷ đồng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.



"Đây không chỉ là câu chuyện huy động đủ vốn để xây dựng. Sau khi hoàn thành còn phát sinh chi phí vận hành, bảo trì và nghĩa vụ trả nợ trong thời gian dài", bà Yên nêu, đồng thời đề nghị cần hình thành phương án tài chính cho cả vòng đời dự án, gồm doanh thu, chi phí vận hành - bảo trì, nguồn bù đắp, nghĩa vụ trả nợ và các kịch bản khi vốn vay chậm thu xếp hoặc sản lượng vận tải thấp hơn dự báo.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, Chính phủ đã có giải trình làm rõ lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này với nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan chưa lường hết được các vấn đề phát sinh; việc thực hiện chủ trương của Đảng đẩy mạnh tăng trưởng 2 con số, sáp nhập địa giới hành chính, thay đổi quy hoạch quốc gia...

Đặc biệt, đây là dự án quy mô lớn, công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam dẫn đến việc nghiên cứu dự toán chưa đầy đủ.

Ông Minh cũng cho biết nguyên nhân khách quan tăng vốn như bổ sung đoạn tuyến khoảng 8,4 km đoạn Yên Viên - Gia Lâm với kinh phí hơn 21.605 tỷ đồng hay đoạn từ Hà Nội - Hải Phòng cần đầu tư đường đôi ngay với kinh phí đầu tư tăng khoảng 22.814 tỷ đồng...