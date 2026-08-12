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Xã hội

Hàng loạt tàu thuyền mục nát nằm ngổn ngang

Thu Hiền

TPO - Hàng loạt tàu thuyền mục nát, bỏ hoang nằm ngổn ngang tại khu neo đậu Lạch Vạn (Nghệ An), chiếm dụng mặt nước, cản trở tàu thuyền và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến.

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Nghệ An hiện có 5 khu neo đậu﻿ tránh trú bão cho tàu cá, trong đó Lạch Vạn là khu neo đậu cấp tỉnh, được xem như “lá chắn” giúp hàng trăm tàu cá và ngư dân tìm nơi an toàn mỗi khi mưa bão. Thế nhưng, ngay tại khu vực này đang tồn tại nghịch cảnh là hàng loạt tàu cá cũ nát, bỏ hoang nằm ngổn ngang, chiếm dụng mặt nước.
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Dọc khu neo đậu, nhiều phương tiện đã xuống cấp nghiêm trọng, có chiếc chỉ còn trơ khung gỗ, sắt thép, có chiếc nằm nghiêng, chìm một phần dưới nước, trở thành những “xác tàu” án ngữ giữa luồng.
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Thời gian khiến những phương tiện này ngày càng xuống cấp. Gỗ mục, sắt thép hoen gỉ, thân tàu phủ đầy rong rêu. Một số phương tiện bị nước nhấn chìm một phần, chỉ còn nhô lên những mảng thân tàu cũ kỹ.
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Theo người dân địa phương, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm. Một số tàu sau khi hết khả năng hoạt động được chủ phương tiện bỏ lại. Ban đầu, có người dự định tháo dỡ, tận dụng gỗ và các vật liệu còn giá trị. Tuy nhiên, sau thời gian dài không được xử lý, những con tàu dần mục nát và chìm xuống nước.
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Bà Nguyễn Thị Minh (45 tuổi, trú xã Diễn Châu) cho biết các tàu cá cũ nát nằm rải rác trong khu vực neo đậu khiến không gian dành cho tàu thuyền bị thu hẹp. “Những xác tàu hỏng này vừa chiếm diện tích neo đậu, vừa khiến bùn đất, rác thải tích tụ. Những ngày nắng nóng, mùi hôi bốc lên rất khó chịu”, bà Minh nói.
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Không chỉ gây mất mỹ quan, các phương tiện bỏ hoang còn trở thành nơi tích tụ rác thải, bùn đất và các loại vật liệu phân hủy. Những mảng gỗ mục, sắt thép hoen gỉ nằm lẫn trong nước, tạo nên cảnh tượng nhếch nhác﻿.
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Lạch Vạn là tuyến đường thủy quan trọng phục vụ khai thác, vận chuyển thủy hải sản và neo đậu tàu cá. Tuy nhiên, những phương tiện hết khả năng hoạt động tồn tại lâu ngày đang chiếm dụng không gian, trở thành chướng ngại vật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi tàu lớn ra vào luồng hoặc thời tiết xấu.
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Ông Trần Thanh Giáp - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu - cho biết chính quyền địa phương đã thông báo, yêu cầu các chủ tàu có trách nhiệm tự di dời phương tiện cũ nát ra khỏi khu vực neo đậu. Đối với những phương tiện không xác định được chủ, địa phương sẽ lập phương án xử lý, cưỡng chế theo quy định. "Địa phương sẽ kết hợp với 2 dự án nạo vét luồng lạch của tỉnh đang triển khai để từng bước giải phóng các phương tiện, xác tàu tồn đọng, tạo không gian thông thoáng cho tàu thuyền neo đậu và ra vào Lạch Vạn”, ông Giáp cho hay.
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Việc thu gom, di dời và xử lý dứt điểm những phương tiện hết hạn sử dụng không chỉ giúp trả lại mặt nước cho khu neo đậu mà còn góp phần khơi thông luồng lạch, bảo đảm an toàn hàng hải, cải thiện cảnh quan và hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, khi mùa mưa bão đang đến gần, việc sớm giải phóng những “xác tàu” khỏi khu neo đậu Lạch Vạn càng trở nên cấp thiết, để nơi đây thực sự phát huy đúng vai trò là điểm tránh trú an toàn cho tàu cá và ngư dân.
Thu Hiền
#bão #lá chắn #xác tàu #bảo vệ #biển #Lạch Vạn #khu neo đậu #bỏ hoang

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