Hàng loạt tàu thuyền mục nát nằm ngổn ngang

TPO - Hàng loạt tàu thuyền mục nát, bỏ hoang nằm ngổn ngang tại khu neo đậu Lạch Vạn (Nghệ An), chiếm dụng mặt nước, cản trở tàu thuyền và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến.