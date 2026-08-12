Hàng loạt tàu thuyền mục nát nằm ngổn ngang

TPO - Hàng loạt tàu thuyền mục nát, bỏ hoang nằm ngổn ngang tại khu neo đậu Lạch Vạn (Nghệ An), chiếm dụng mặt nước, cản trở tàu thuyền và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão đến.
Dọc khu neo đậu, nhiều phương tiện đã xuống cấp nghiêm trọng, có chiếc chỉ còn trơ khung gỗ, sắt thép, có chiếc nằm nghiêng, chìm một phần dưới nước, trở thành những “xác tàu” án ngữ giữa luồng.
Lạch Vạn là tuyến đường thủy quan trọng phục vụ khai thác, vận chuyển thủy hải sản và neo đậu tàu cá. Tuy nhiên, những phương tiện hết khả năng hoạt động tồn tại lâu ngày đang chiếm dụng không gian, trở thành chướng ngại vật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi tàu lớn ra vào luồng hoặc thời tiết xấu.