Xác tàu đắm bí ẩn được tìm thấy ở Hồ Michigan

TPO - Theo các nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội Khảo cổ học Dưới nước Wisconsin, một "con tàu ma" bị chìm ở Hồ Michigan gần 140 năm trước đã được tìm thấy.

Đầu năm nay, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội Khảo cổ học Dưới nước Wisconsin và Hiệp hội Lịch sử Wisconsin đã xác định được vị trí xác tàu đắm ngoài khơi thị trấn ven biển Baileys Harbor, Wisconsin, hiệp hội này vừa ra thông báo.

Được đặt tên là FJ King, con tàu đã trở thành huyền thoại trong cộng đồng săn tìm xác tàu đắm ở Wisconsin vì bản chất khó nắm bắt của nó, nhà sử học hàng hải Brendon Baillod, nhà điều tra chính và là người đứng đầu dự án phát hiện này cho biết.

'Con tàu ma'

Được đóng vào năm 1867, tàu FJ King hoạt động trên vùng biển Ngũ Đại Hồ với mục đích thương mại xuyên hồ. Con tàu này vận chuyển ngũ cốc vào thời điểm Wisconsin là vựa lúa mì của Mỹ. Con tàu dài 44 m cũng chở hàng hóa bao gồm quặng sắt, gỗ xẻ và nhiều loại khác.

Con tàu đã có 19 năm hoạt động đầy lợi nhuận cho đến đêm tháng 9 năm 1886, khi một cơn gió mạnh làm rách các mối nối của nó, theo thông báo. Thuyền trưởng William Griffin đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn sơ tán trên chiếc thuyền nhỏ của tàu, từ đó họ chứng kiến chiếc FJ King chìm.

Trong nhiều năm qua, nhiều thợ săn xác tàu đắm đã cố gắng tìm ra vị trí con tàu dựa trên báo cáo của thuyền trưởng nhưng không thành công. Trong cộng đồng vùng Ngũ Đại Hồ, tin đồn về con tàu ma lan truyền cho đến khi nó trở thành một huyền thoại địa phương. Khoảng hai thập kỷ trước, Câu lạc bộ Lặn Neptune ở Vịnh Green thậm chí còn treo giải thưởng 1.000 USD cho người phát hiện ra con tàu.

Cùng thời điểm đó, Baillod cũng phát hiện ra bí ẩn này. Ông bắt đầu điều tra hồ sơ gốc về vụ chìm tàu và tìm thấy bằng chứng còn thiếu cần thiết để truy tìm con tàu: một bài báo địa phương đăng một tuần sau khi con tàu chìm, trong đó có lời kể của người giữ ngọn hải đăng địa phương, William Sanderson. Trong bài viết, Sanderson đã báo cáo vị trí của con tàu để các thủy thủ khác có thể tránh xa những cột buồm nhô ra.

Baillod, hiện là chủ tịch Hiệp hội Khảo cổ học Dưới nước Wisconsin, đã đánh dấu vị trí trên bản đồ và vẽ một lưới ô vuông rộng 5,2 km2 xung quanh điểm quan tâm. Nhóm của Baillod, bao gồm 20 nhà khoa học công dân, đã định vị được xác tàu đắm bằng công nghệ sonar, cách vị trí Sanderson chỉ định chưa đầy 0,8 m.

Nhóm nghiên cứu không ngờ sẽ tìm thấy xác tàu đắm huyền thoại ngay lập tức. Nhưng khi hình ảnh con tàu với thân tàu "còn nguyên vẹn đáng kinh ngạc" xuất hiện trên màn hình sau lần thứ hai đi qua khu vực, thủy thủ đoàn đã ngay lập tức nhận ra xác tàu và reo hò. Sau đó, nhóm đã cử hai thiết bị điều khiển từ xa xuống độ sâu khoảng 36,5 đến 50m dưới nước để xác nhận đó là tàu FJ King.

Ric Mixter, nhà nghiên cứu về xác tàu đắm, tác giả của nhiều cuốn sách và phim tài liệu về xác tàu đắm ở Ngũ Đại Hồ, cho biết việc phát hiện ra một xác tàu đắm trong tình trạng tuyệt vời như vậy là "thật ly kỳ".

Mixter cho biết, không có gì ngạc nhiên khi người giữ ngọn hải đăng biết rõ hơn về vị trí của con tàu so với thuyền trưởng có mặt trên tàu trước khi tàu chìm, vì các thủy thủ khi đối mặt với những cơn bão lớn thường tập trung nhiều hơn vào việc đưa mọi người ra khỏi tàu và sống sót.

Ngũ Đại Hồ là vùng biển có số lượng tàu đắm nhiều nhất thế giới, chủ yếu là do lưu lượng tàu thuyền cao vào thế kỷ 19 và thời tiết thất thường của hồ. Các nhà nghiên cứu biết về các vụ đắm tàu này vì việc báo cáo bất kỳ tàu thương mại nào đi qua các hồ là bắt buộc.

Từ đầu thế kỷ 19 đến thế kỷ 20, có khoảng 40.000 tàu đã đi qua Ngũ Đại Hồ. Có khoảng 6.000 tàu thương mại nằm dưới lòng hồ Ngũ Đại Hồ, bị mất tích do bão hoặc các vấn đề khác. Chỉ riêng tại Hồ Michigan, theo Baillod, người đã xây dựng cơ sở dữ liệu về những con tàu này trong ba thập kỷ qua, có hơn 200 xác tàu đắm đang chờ được khám phá.