Khoa học

Google News

Tìm thấy bùa hộ mệnh chiến binh Celtic 2.200 năm tuổi

Hà Thu

TPO - Các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc bùa nhỏ bằng đồng khắc họa một chiến binh Celtic, kèm theo khiên và kiếm, khi khai quật tại một khu định cư cổ đại ở Đức. Bức tượng nhỏ này là bằng chứng cho thấy kỹ thuật chế tác kim loại tinh xảo trong thời kỳ đồ sắt (800 đến 50 trước Công nguyên).

Độc đáo chiến binh Celtic

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria (BLfD), Đức, các cuộc khai quật tại thành phố Manching của người Celtic ở Bavaria đã diễn ra từ năm 2021 đến năm 2024. Manching là một trong những khu định cư cổ đại lớn nhất ở phía bắc dãy Alps, nhưng chưa đến 15% diện tích của nó được nghiên cứu khảo cổ học. Cho đến nay, các nhà nghiên cứu đã thu hồi được hơn 40.000 hiện vật từ Manching, bao gồm cả bức tượng đồng nổi bật.

3.jpg
Tượng chiến binh sau khi được phục chế. (Ảnh: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

"Người Celt là những chiến binh lừng danh thời bấy giờ", Mathias Pfeil , tổng giám tuyển của BLfD, cho biết. "Và những mô tả đó giờ đây được xác nhận bởi bức tượng đồng nhỏ này".

Hiện vật bằng đồng nguyên khối này cao 7,5 cm và nặng 55 gram. Nó được chế tác bằng quy trình đúc sáp, bao gồm việc tạo ra một mô hình sáp chi tiết của một vật thể, nhúng mô hình đó vào đất sét, nấu chảy sáp và đổ đồng nóng chảy vào khoảng trống. Theo BLfD, đó là một bức tượng nhỏ "phức tạp và tinh xảo" với một chiếc vòng gắn liền để treo trên dây xích.

Mặc dù người Celt đôi khi được tưởng tượng là chiến đấu trong tình trạng khỏa thân để đe dọa kẻ thù, nhưng có thể họ được bảo vệ bằng mũ sắt và áo giáp sắt.

"Chúng tôi thấy một chiến binh trong tư thế rất năng động với chiếc khiên Celtic đặc trưng", Pfeil nói, cùng với một thanh kiếm ngắn. "Trang bị giống hệt như những gì chúng ta biết qua mô tả", điều này khiến chiến binh Celtic này trở thành một phát hiện độc đáo.

Đánh giá khoa học sâu hơn được lên kế hoạch cho tất cả các hiện vật được phát hiện tại Manching, nơi bắt đầu là một khu định cư vào cuối thế kỷ thứ tư trước Công nguyên và dần dần bị bỏ hoang vào giữa thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên.

Hà Thu
Live Science
#bùa hộ mệnh Celtic #chiến binh Celtic cổ đại #khảo cổ học Đức #đúc đồng thời kỳ đồ sắt #tượng chiến binh đồng Celtic #kỹ thuật chế tác kim loại cổ đại #khám phá Manching Bavaria #bảo tồn di tích lịch sử #hiện vật khảo cổ Celtic #phát hiện tượng đồng chiến binh

