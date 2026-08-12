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Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Đắk Lắk được gia đình đón về

Huỳnh Thủy

TPO - Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi ở Đắk Lắk đã được gia đình đón về sau khi liên hệ chính quyền. Gia đình cũng chia sẻ về nguyên nhân vụ việc.

Sáng 12/8, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã xác minh và hoàn tất thủ tục bàn giao bé gái khoảng 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn cho người thân của bé.

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Gia đình đã liên hệ chính quyền để nhận lại bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi.

Theo ông Y Ngơn Niê, sau khi UBND xã phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé, gia đình đã chủ động liên hệ với chính quyền để làm thủ tục nhận lại cháu.

Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết thêm, người thân của bé gái chia sẻ, nguyên nhân dẫn đến việc cháu bị bỏ lại do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

UBND xã Ea Ktur đã xác minh, đối chiếu các giấy tờ và làm rõ mối quan hệ thân nhân. Chính quyền địa phương đồng thời yêu cầu gia đình làm bản cam kết về việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, UBND xã Ea Ktur phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao cháu bé cho người thân tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trước đó, Tiền Phong đưa tin, sáng 6/8, một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ lại trong giỏ nhựa bên một đoạn đường đất thuộc thôn 3, xã Ea Ktur. Bé gái được đặt cùng quần áo và một mảnh giấy ghi ngày sinh 9/6/2026, kèm lời nhờ người phát hiện nhận nuôi giúp.

Sau khi được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra, sức khỏe bé gái ổn định. UBND xã Ea Ktur sau đó phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé.

Huỳnh Thủy
#Bé gái #bỏ rơi #Đắk Lắk #gia đình #nguyên nhân #trẻ sơ sinh

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