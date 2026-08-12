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Gia Lai: Dùng flycam khảo sát đồi Xuân Sơn tìm dấu tích mộ tập thể liệt sĩ

Trương Định

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang dùng flycam khảo sát đồi Xuân Sơn, kết hợp hình ảnh trên không với dữ liệu lịch sử và dấu tích thực địa, nhằm xác định vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Ngày 12/8, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Bộ CHQS) đang sử dụng flycam khảo sát toàn bộ khu vực đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn), xây dựng dữ liệu hình ảnh trên không phục vụ công tác đối chiếu thông tin, dấu tích và kết quả khảo sát thực địa để xác định vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Hoạt động khảo sát bằng flycam nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại buổi kiểm tra thực địa đồi Xuân Sơn.

Trước đó, ngày 10/8, bà Lịch đã đi kiểm tra công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra thực địa đồi Xuân Sơn. Ảnh: Đức Dũng.

Qua kiểm tra, bà Lịch yêu cầu Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập hợp đầy đủ, hệ thống toàn bộ thông tin liên quan đến khu vực mộ tập thể tại đồi Xuân Sơn, nhất là các nguồn tin nhân chứng, hồ sơ, tài liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, gửi Ban Chỉ đạo 515 tỉnh để tổng hợp, phân tích; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trong đó nghiên cứu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ định vị, phân tích, đối chiếu các nguồn dữ liệu, qua đó góp phần xác định chính xác hơn những khu vực cần tập trung khảo sát, tìm kiếm.

Cùng với đó, yêu cầu lực lượng chức năng sử dụng flycam khảo sát toàn bộ khu vực đồi Xuân Sơn, xây dựng dữ liệu hình ảnh phục vụ việc đối chiếu với các thông tin, dấu tích và kết quả khảo sát trên thực địa. Việc kết hợp giữa dữ liệu hiện trường, hình ảnh trên không và các nguồn thông tin lịch sử sẽ góp phần nâng cao độ chính xác trong xác định vị trí tìm kiếm.

Trước đó, từ thông tin tư liệu do các cựu binh Mỹ từng tham gia trận đánh tại đồi Xuân Sơn cung cấp được cựu chiến binh Đặng Hà Thụy (83 tuổi, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổng hợp, năm 2022, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định (cũ) đã khai quật một hố chôn tập thể, quy tập được 60 hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Kim Sơn cho biết, theo thông tin và vị trí được cựu binh Mỹ cung cấp, tại đồi Xuân Sơn có 2 hố chôn liệt sĩ. Sau khi quy tập được 60 liệt sĩ tại hố thứ nhất, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm hố thứ 2 nhưng đến nay chưa có kết quả. Hiện, các lực lượng đang mở rộng để tìm kiếm.

Trương Định
#liệt sĩ #đồi Xuân Sơn #dùng flycam tìm kiếm #quy tập #mộ tập thể #Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

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