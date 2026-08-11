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Chính thức có Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam

Lộc Liên

TPO - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đổi tên thành Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đăng ký 110 ngành nghề và được định hướng tham gia sâu hơn vào quản lý, khai thác hạ tầng đường sắt quốc gia.

Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính TP. Hà Nội vừa ban hành Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo thông tin cập nhật trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tên đăng ký mới của doanh nghiệp là Công ty TNHH Một thành viên - Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam.

Theo đăng ký mới, xây dựng công trình đường sắt (mã ngành 4211) được xác định là ngành kinh doanh chính. Hoạt động này bao gồm quản lý, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt.

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Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển sang mô hình tập đoàn. Ảnh: Lộc Liên.

Cùng với đó, tập đoàn tiếp tục duy trì các lĩnh vực cốt lõi là vận tải hành khách đường sắt và vận tải hàng hóa đường sắt. Doanh nghiệp cũng đăng ký hoạt động vận tải đa phương thức trong nước, liên vận quốc tế và các dịch vụ đại lý, hỗ trợ vận tải bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng không.

Đáng chú ý, danh mục ngành nghề mới được mở rộng lên 110 lĩnh vực, hình thành hệ sinh thái hoạt động rộng hơn quanh ngành đường sắt.

Trong lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp đăng ký sản xuất đầu máy xe lửa, xe điện, toa xe và các phương tiện, thiết bị chuyên dùng trên đường ray; đồng thời thực hiện gia công cơ khí, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

Ở mảng công nghệ, tập đoàn đăng ký hoạt động viễn thông khác, dịch vụ máy tính và các dịch vụ công nghệ thông tin khác. Doanh nghiệp cũng tham gia kinh doanh xăng, dầu, mỡ bôi trơn chuyên ngành đường sắt, bốc xếp, lưu kho, giao nhận hàng hóa, khách sạn, nhà hàng, lưu trú công vụ và dịch vụ phòng chờ nhà ga.

Bất động sản, tư vấn và quản lý bất động sản cũng nằm trong danh mục đăng ký. Ngoài ra, doanh nghiệp mở rộng sang đại lý lữ hành, điều hành tua du lịch, khai thác hạ tầng đường sắt phục vụ du lịch, văn hóa, thể thao, bảo tàng, di tích lịch sử và công viên vui chơi giải trí.

Một lĩnh vực đáng chú ý khác là giáo dục. Tập đoàn đăng ký hoạt động đào tạo từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Việc mở rộng danh mục được kỳ vọng giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả hơn tài sản, hạ tầng hiện có và tạo thêm nguồn thu ngoài hoạt động vận tải.

Chính phủ đang hoàn thiện cơ sở pháp lý cho mô hình Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam; chấp thuận dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mẹ; Bộ Tài chính được giao trình Chính phủ trong tháng 9/2026 dự thảo Nghị định về cơ chế hoạt động và quản lý tài chính đặc thù.

Theo định hướng, tập đoàn sẽ giữ vai trò trung tâm quản lý, khai thác hệ thống đường sắt quốc gia khi được Nhà nước giao, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hướng tới phát triển thành tổ hợp công nghiệp có năng lực chế tạo, sửa chữa phương tiện và thiết bị đường sắt.

Lộc Liên
#đường sắt #tập đoàn #hạ tầng #đầu máy #dịch vụ vận tải #VNR #tập đoàn đường sắt

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