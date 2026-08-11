Cỏ Mềm và hành trình vun đắp 'rừng di sản' cho mai sau

Không chỉ trồng thêm những cánh rừng bản địa, dự án Rừng An lành của Cỏ Mềm đang từng bước tạo dựng những giá trị bền vững cho thiên nhiên và cộng đồng. Đó là di sản của hệ sinh thái được hồi sinh, những mô hình đồng hành dài hạn và nhận thức về trách nhiệm gìn giữ môi trường cho các thế hệ mai sau.

Di sản của một hệ sinh thái bền vững

Một cây rừng chỉ mất vài phút để được đặt xuống đất. Nhưng để cây bén rễ, vượt qua mưa nắng và lớn lên thành một cánh rừng thực sự, có khi cần hàng chục năm. Khoảng thời gian ấy cũng là lúc thiên nhiên âm thầm hồi sinh.

Khi những tán cây dần khép kín, đất giữ được độ ẩm và nguồn nước, thảm thực vật từng bước phục hồi. Chim chóc, côn trùng và nhiều loài động vật quay trở lại. Một hệ sinh thái từng bị suy giảm bắt đầu tái tạo theo đúng quy luật tự nhiên. Đó là lý do giá trị của một cánh rừng chưa bao giờ chỉ nằm ở số lượng cây được trồng.

Bảo vệ rừng là bảo vệ tương lai của muôn loài.

Điều còn lại sau nhiều năm là những dòng nước được giữ lại nơi đầu nguồn, là những sườn đồi bớt xói mòn, là không gian sống của muôn loài được tái lập và khả năng chống chịu của tự nhiên trước biến đổi khí hậu được tăng cường. Đó cũng là "di sản" đầu tiên mà những chương trình phục hồi rừng để lại.

Những giá trị ấy càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khi mỗi cánh rừng bản địa không chỉ là "lá phổi xanh" mà còn góp phần giữ đất, giữ nước, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ sinh kế của cộng đồng địa phương.

Di sản của một mô hình rừng cộng đồng

Một cánh rừng chỉ thực sự lớn lên khi có những con người tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và đồng hành trong nhiều năm sau đó.

Khởi xướng từ năm 2022, dự án Rừng An lành đã từng bước phục hồi rừng bản địa tại Ninh Thuận và Sơn La. Đến năm 2026, sau khi hoàn thành 10 ha rừng, Cỏ Mềm đã cùng Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029, hướng tới mục tiêu nâng tổng diện tích phục hồi lên khoảng 16 ha với 16.000 cây bản địa.

Cỏ Mềm và SRD tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2029.

Điều đáng chú ý không nằm ở những con số. Điểm khác biệt của dự án là cách các bên cùng chia sẻ trách nhiệm để một cánh rừng có thể tiếp tục phát triển sau ngày trồng.

Doanh nghiệp tạo nguồn lực dài hạn. SRD đồng hành về chuyên môn, lựa chọn cây giống phù hợp và hỗ trợ cộng đồng. Chính quyền địa phương quy hoạch và giám sát diện tích phục hồi. Người dân trở thành lực lượng trực tiếp chăm sóc, giữ rừng mỗi ngày. Chính sự gắn kết ấy tạo nên một mô hình phục hồi rừng mà ở đó không có "mắt xích" nào đứng ngoài cuộc.

Theo bà Trịnh Đặng Thuận Thảo, Nhà sáng lập Công ty CP Mỹ phẩm Thiên nhiên Cỏ Mềm: "Chúng tôi hiểu rằng trồng một cái cây chỉ mất vài ngày, nhưng gây dựng một cánh rừng, nuôi lớn và bảo vệ được rừng cần nhiều chục năm, với sự nỗ lực và đồng lòng của rất nhiều người, của cả cộng đồng."

Chính tư duy ấy đã đưa Rừng An lành vượt ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động trách nhiệm xã hội thường niên để trở thành một cam kết dài hạn với thiên nhiên và cộng đồng.

Di sản của nhận thức và trách nhiệm

Có một giá trị khác không thể đo đếm bằng diện tích rừng hay số lượng cây được trồng. Đó là sự thay đổi trong nhận thức.

Sau hai năm triển khai tại Sơn La, dự án Rừng An lành ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong cách người dân nhìn nhận về vai trò của rừng. Khi trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, người dân hiểu rằng giữ rừng cũng chính là giữ nguồn nước, giữ đất sản xuất và giữ sinh kế cho chính mình. Nhận thức ấy tạo nên một "di sản" bền vững hơn bất kỳ diện tích rừng nào.

Lễ ra quân và tập huấn của dự án Rừng An lành 2026.

Không chỉ cộng đồng địa phương, dự án cũng góp phần lan tỏa một cách tiếp cận mới về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường. Thay vì những hoạt động mang tính thời điểm, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn đồng hành lâu dài với các chương trình bảo tồn thiên nhiên, chấp nhận đầu tư cho những giá trị phải nhiều năm sau mới có thể nhìn thấy kết quả. Đó không đơn thuần là đầu tư cho môi trường. Đó còn là đầu tư cho tương lai.

Quan trọng hơn, mỗi hành động nhỏ hướng về thiên nhiên đều góp phần nuôi dưỡng niềm tin rằng con người hoàn toàn có thể lựa chọn một cách phát triển hài hòa hơn với môi trường.

Các thành viên của dự án Rừng An lành 2026.

Có những di sản được lưu giữ trong bảo tàng. Có những di sản được ghi lại bằng sách vở hay những công trình kiến trúc. Và cũng có những di sản được viết nên từ màu xanh của núi rừng.

Đó là những cánh rừng bản địa được hồi sinh sau nhiều năm bền bỉ. Là một mô hình hợp tác để mỗi bên cùng trở thành một “mắt xích” trong hành trình gìn giữ thiên nhiên. Là sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng về giá trị của rừng và trách nhiệm với môi trường.

Và đó cũng chính là "rừng di sản" mà Cỏ Mềm cùng cộng đồng đang chung tay vun đắp, nuôi dưỡng bằng sự kiên trì với bằng niềm tin rằng, những điều tốt đẹp nhất luôn cần thời gian để lớn lên.