Sẽ có Sở Giao dịch hàng hoá Đà Nẵng

Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DANANG) vừa có buổi họp về hoạt động trong tương lai của Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng, dưới sự điều hành của ông Đặng Đình Đức, phó chủ tịch thường trực VIFC Đà Nẵng về chủ đề “Định hướng phát triển mô hình Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (DNEX)”.

Ông Đặng Đình Đức phát biểu tại sự kiện - Ảnh: BTC cung cấp

Cùng tham gia sự kiện còn có đại diện các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, lãnh đạo Sở ngành Đà Nẵng.

Buổi trao đổi đã thu hút hàng chục doanh nghiệp Việt Nam với nhiều lĩnh vực như cà phê, hồ tiêu, viên gỗ nén, yến sào, sâm Ngọc Linh, gạo, các ngân hàng và doanh nghiệp logistic, công nghệ. Đồng thời tại buổi trao đổi này nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư nước ngoài, các công ty vận hành Sàn giao dịch, công nghệ và nhiều nhà đầu tư tài chính quốc tế cùng tham dự, có những ý kiến thiết thực tới mô hình Sở Giao dịch hàng hoá Đà Nẵng.

Theo dự kiến, Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (tên tiếng Anh là Vietnam Commodity Exchange - DNEX) sẽ hướng tới xây dựng một thị trường giao dịch hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ số và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, thanh toán và bù trừ.

Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ tập trung vào hoạt động mua bán hàng hóa mà hướng tới hình thành một hệ sinh thái kết nối giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu với ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp logistics, đơn vị kiểm định chất lượng và các đối tác quốc tế.

“Theo đại diện đơn vị đề xuất, việc hình thành DNEX được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm một cơ chế giao dịch tập trung, qua đó hỗ trợ quá trình hình thành giá hàng hóa minh bạch hơn theo quan hệ cung - cầu. Doanh nghiệp có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro về giá, nhà đầu tư có thêm một kênh đầu tư, còn người sản xuất có cơ hội tiếp cận trực tiếp với người mua. Việt Nam không chỉ là một quốc gia sản xuất nông sản, nguyên liệu và hàng hóa có chất lượng cao, mà còn phải trở thành một quốc gia có quyền quyết định giá trị của chính những sản phẩm do người Việt Nam tạo ra”, đại diện đơn vị đề xuất DNEX chia sẻ.

DNEX một khi được thành lập sẽ dần đưa các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam lên giao dịch tập trung. Trước mắt có thể là cà phê, hồ tiêu, viên gỗ nén; sau đó mở rộng sang cao su, gạo, sâm Ngọc Linh, yến sào và nhiều sản phẩm chiến lược khác.

Về dài hạn, DNEX hướng tới việc góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm giao dịch hàng hóa quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kết nối các vùng sản xuất của Việt Nam với hệ thống thương mại, tài chính và logistics quốc tế.