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Gần 3,9 triệu thẻ tín dụng ABBank bị đánh cắp thông tin

Ngọc Mai

TPO - Theo số liệu của Ngân hàng ABBank, riêng trong tháng 5 và 6 năm nay, hơn 2,5 triệu tin nhắn SMS độc hại bị phát tán liên quan tới việc đánh cắp thông tin của gần 3,9 triệu thẻ tín dụng, với thiệt hại ước tính lên tới 1,9 tỷ USD.

Hàng nghìn website giả, hàng triệu tin nhắn lừa đảo

Ngân hàng ABBank vừa cảnh báo khách hàng về một hình thức lừa đảo trực tuyến mới đang diễn ra trên quy mô lớn. Nhóm tội phạm đã sử dụng AI để tự động tạo hàng nghìn website giả mạo, sau đó triển khai các chiến dịch phát tán SMS trên quy mô toàn cầu.

Thủ đoạn phổ biến là gửi tin nhắn chứa đường link độc hại, dẫn người dùng tới những website được thiết kế giống trang chính thức của ngân hàng, đơn vị vận chuyển, sàn thương mại điện tử hoặc doanh nghiệp lớn. Khi người dùng nhập thông tin đăng nhập, thông tin thẻ, dữ liệu có thể bị thu thập gần như ngay lập tức.

Theo số liệu của ABBank, từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, nhóm này đã tạo hơn 9.000 website và khoảng 1,95 triệu đường dẫn giả mạo. Riêng trong tháng 5 và 6/2026, hơn 2,5 triệu tin nhắn SMS độc hại được phát tán, liên quan tới việc đánh cắp thông tin của gần 3,9 triệu thẻ tín dụng, với thiệt hại ước tính lên tới 1,9 tỷ USD.

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Nhiều thủ đoạn mới đánh cắp tài khoản lừa đảo khách hàng.

ABBank khuyến cáo khách hàng đặc biệt cảnh giác với các tin nhắn yêu cầu xử lý gấp như thông báo tài khoản sắp bị khóa, yêu cầu xác minh thông tin, bưu kiện chưa nhận, thanh toán phí giao hàng hoặc thông báo trúng thưởng, nhận quà, ưu đãi bất thường. Đây đều là những thủ đoạn nhằm tạo tâm lý hoang mang hoặc kích thích sự tò mò để người dùng nhanh chóng nhấp vào đường link.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng không truy cập các đường link lạ được gửi qua SMS, email hay ứng dụng nhắn tin; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, OTP hoặc thông tin thẻ cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.

“Bao đậu” khoản vay, thu phí tới 5%

Ngân hàng LPBank vừa phát đi cảnh báo tới khách hàng doanh nghiệp về tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu vay vốn để chào mời dịch vụ trung gian cấp tín dụng nhằm trục lợi.

Theo LPBank, các đối tượng thường tiếp cận người đại diện theo pháp luật, cán bộ tài chính hoặc kế toán doanh nghiệp và cam kết “bao trọn gói hồ sơ”, “đảm bảo 100% được phê duyệt cấp tín dụng”. Thậm chí, một số đối tượng tự nhận có quan hệ với lãnh đạo chi nhánh hoặc cấp phê duyệt tín dụng, từ đó hứa hẹn giúp doanh nghiệp được giải ngân nhanh, vượt qua các bước thẩm định thông thường.

Đối với doanh nghiệp đang khó khăn về tài chính, có nợ xấu, thiếu tài sản bảo đảm hoặc không đủ điều kiện vay, môi giới tín dụng có thể đưa ra lời hứa “xử lý” các điều kiện này.

Đổi lại, doanh nghiệp có thể bị yêu cầu nộp trước các khoản tiền với nhiều tên gọi như phí hồ sơ, phí thẩm định tài sản nhanh, phí phê duyệt ngoại lệ hoặc hoa hồng môi giới. Mức phí được cảnh báo có thể lên tới 1-5% giá trị khoản tín dụng dự kiến.

LPBank khẳng định ngân hàng không thu các khoản phí môi giới tín dụng, phí phê duyệt nhanh hay phí “bôi trơn” liên quan đến việc cấp tín dụng.

Đáng lo ngại hơn, môi giới tín dụng phi pháp có thể đề nghị doanh nghiệp sử dụng hồ sơ được lập hoặc chỉnh sửa để đáp ứng điều kiện vay. Việc để bên ngoài nắm quyền kiểm soát các thông tin này có thể khiến doanh nghiệp mất quyền kiểm soát tài khoản và tạo điều kiện cho đối tượng mạo danh thực hiện giao dịch.

Ngọc Mai
#lừa đảo #ngân hàng #website giả mạo #tín dụng #đánh cắp thông tin #thẻ tín dụng #tin nhắn lừa đảo

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