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Kinh tế

Biti's trao 1,7 tỷ đồng đánh dấu hành trình 20 năm học bổng nâng niu tài năng Việt

P.V

Ngày 7-8, Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) tổ chức Lễ trao Học bổng "Nâng niu Tài năng Việt" lần thứ XX với chủ đề "20 năm - Tiếp Bước Tương Lai". Sự kiện là dấu mốc tròn hai thập kỷ chương trình đồng hành cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, tiếp thêm động lực để các em tự tin nuôi dưỡng tri thức, ước mơ và bản lĩnh trên hành trình trưởng thành.

Năm nay, Biti's đã trao hơn 1.000 suất học bổng với tổng giá trị 1,7 tỷ đồng dành cho con em cán bộ công nhân viên trên toàn hệ thống. Mỗi suất học bổng là sự ghi nhận những nỗ lực của các em trong học tập, đồng thời thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống của người lao động và gia đình - những người đã góp phần tạo nên sự phát triển bền vững của Biti's.

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Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, chương trình được thiết kế theo hướng gia tăng trải nghiệm cho các em và phụ huynh. Bên cạnh lễ trao học bổng, Biti's tổ chức workshop "Nuôi dạy con trong thời đại A.I", mang đến những góc nhìn và giải pháp giúp cha mẹ đồng hành cùng con trong bối cảnh công nghệ không ngừng thay đổi. Đồng thời, cuộc thi "Biti's Kids Got Talent" lần đầu tiên được tổ chức, tạo cơ hội để các em mạnh dạn thể hiện tài năng, đam mê và cá tính; những tiết mục xuất sắc cũng được trình diễn ngay trên sân khấu của lễ trao học bổng.

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Thông qua chuỗi hoạt động này, Biti's tiếp tục lan tỏa thông điệp rằng "mỗi đứa trẻ đều sở hữu những tiềm năng riêng để học tập, khám phá và trưởng thành". Bên cạnh thành tích học tập, các em còn có thể tỏa sáng trong nghệ thuật, thể thao, sáng tạo hay nhiều lĩnh vực khác. Khi được tạo điều kiện để phát triển theo đúng năng lực và bản sắc của mình, mỗi em sẽ có thêm sự tự tin để bước vào tương lai bằng chính ước mơ và khả năng của bản thân.

Sau 20 năm, Học bổng "Biti's Nâng niu Tài năng Việt" đã trao hơn 15.000 suất học bổng, với tổng giá trị hơn 16 tỷ đồng. Những con số ấy ghi dấu một hành trình bền bỉ, khẳng định cam kết lâu dài của Biti's trong việc đầu tư cho thế hệ tương lai. Qua mỗi mùa học bổng, chương trình cũng không ngừng được đổi mới để mang đến nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm mới mẻ, thú vị hơn cho các em.

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Trong những năm tiếp theo, Biti's sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của Học bổng "Nâng niu Tài năng Việt", kiên định với sứ mệnh tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện về Thân - Tâm - Trí, tự tin theo đuổi tương lai theo cách riêng của mình. Từ đó, góp phần hình thành một cộng đồng người Việt tử tế và có trí tuệ, cùng nhau dựng xây một Việt Nam hạnh phúc và thịnh vượng.

P.V
#Biti's #học bổng #Tài năng Việt #20 năm #đầu tư giáo dục #sự kiện #truyền cảm hứng

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