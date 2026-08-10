Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước 'đắt hàng'

TPO - VN-Index chỉ tăng 8,7 điểm trong phiên giao dịch ngày 10/8, bất chấp một số cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực. Dòng tiền đổ dồn vào cổ phiếu vốn nhà nước.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên đầu tuần trong sắc xanh, song mức tăng khá khiêm tốn của VN-Index chưa phản ánh hết sức nóng của phiên giao dịch. Chỉ số đóng cửa tại mốc 1.776 điểm, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên mua với hơn 230 cổ phiếu tăng giá.

Điểm đáng chú ý là sự phân hóa mạnh giữa nhóm vốn hóa lớn và phần còn lại của thị trường. Trong khi một số cổ phiếu trụ chịu áp lực bán mạnh, dòng tiền lại chuyển hướng sang những cái tên khác. GAS và GVR cùng tăng kịch trần. Sau Quyết định 40 của Thủ tướng quy định tiêu chí phân loại doanh nghiệp để cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước, nhóm cổ phiếu liên quan trở thành điểm đến của dòng tiền.

Cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước hút dòng tiền.

Nhóm cổ phiếu lớn còn có TCB bứt phá hơn 5%, SHB tăng trên 2,5%, trong khi GEX, VPB, CII và nhiều cổ phiếu có thanh khoản lớn cũng đồng loạt tăng giá.

Nhờ đó, VN30 đóng cửa với phần lớn cổ phiếu tăng giá. Thanh khoản trong rổ này cũng cải thiện đáng kể trong phiên chiều, cho thấy lực mua không hề suy yếu mà còn chủ động hơn.

Sự dịch chuyển dòng tiền cũng thể hiện rõ ở nhóm bất động sản. VIC giảm hơn 3%, VHM giảm gần 2%.

Sự điều chỉnh của một số mã trụ không khiến thị trường chao đảo, dòng tiền lại nhanh chóng chuyển hướng. DXG, CEO, DIG, TCH, PDR, KDH… đồng loạt giữ sắc xanh. Đáng chú ý, BCM và IJC cùng tăng kịch trần. BCM tiếp tục thu hút sự chú ý sau khi tăng mạnh từ cuối tuần trước, tạo thêm kỳ vọng đối với nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 278 tỷ đồng, tập trung vào TCB, VHM, FPT….