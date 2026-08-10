Agrifarm 'Kết nối nông dân, tri ân khách hàng': Quay là gặp may, rinh ngay Honda Future

Nhằm gia tăng sự gắn kết với bà con nông dân trên cả nước, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Agrifarm (Công ty Agrifarm) chính thức triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên ‘Kết nối nông dân, tri ân khách hàng – Quay là gặp may’. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 453 triệu đồng, chương trình hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị và cơ hội sở hữu nhiều phần quà giá trị cho người tiêu dùng.

Mùa tri ân đặc biệt

Ông Trịnh Hoàng Tín, Tổng giám đốc Công ty Agrifarm cho biết, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang nỗ lực chuyển đổi số và nâng cao năng suất, Agrifarm không chỉ đồng hành cùng nông dân qua các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng cao mà còn mong muốn tạo ra những sân chơi thiết thực, mang lại giá trị gia tăng trực tiếp cho khách hàng. Chương trình khuyến mại lần này là minh chứng rõ nét cho cam kết “Đảm bảo niềm tin” mà doanh nghiệp đã xây dựng suốt thời gian qua.

Chương trình diễn ra từ ngày 10/08/2026 đến hết ngày 10/02/2027 trên phạm vi toàn quốc. Đây là cơ hội để Agrifarm gửi lời tri ân sâu sắc đến hàng triệu nông dân đã tin tưởng, lựa chọn sản phẩm của công ty cho những mùa màng bội thu.

Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn và phong phú, “Kết nối nông dân, tri ân khách hàng” tạo ra hàng chục nghìn cơ hội trúng thưởng cho người mua hàng. Tổng cộng có hơn 25.000 phần quà, với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 453 triệu đồng.

Công ty Agrifarm triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên ‘Kết nối nông dân, tri ân khách hàng – Quay là gặp may’.

Điểm nhấn của chương trình là Giải Nhất với phần thưởng là xe máy Honda Future 125cc phiên bản cao cấp – một người bạn đồng hành đắc lực cho bà con trên mọi nẻo đường đồng ruộng. Bên cạnh đó, các Giải Nhì là bình xịt điện Hyundai HD-8022 (20L) giúp hỗ trợ đắc lực cho công việc canh tác. Các Giải Ba gồm những bộ ấm trà gốm sứ 7 món sang trọng, cùng hàng nghìn giải Khuyến khích thiết thực khác như: đồng hồ treo tường, nón bảo hiểm ABS, áo thun tay dài cotton, nón tai bèo, móc khóa mang thương hiệu Agrifarm và thẻ cào điện thoại trị giá 10.000 VNĐ.

Trải nghiệm công nghệ số

Khác với các chương trình khuyến mại truyền thống, Agrifarm ứng dụng công nghệ QR Code để mang đến sự minh bạch, tiện lợi cho khách hàng. Thay vì cào tem, chương trình sử dụng tem QR dạng mở/lật 2 lớp, được dán trực tiếp trên thân chai hoặc bao bì của 36 loại sản phẩm Agrifarm.

Để tham gia, khách hàng chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản:

1. Mở lớp ngoài của tem để lộ mã QR, dùng điện thoại thông minh quét mã để truy cập website:(https://khuyenmai.agrifarmvn.com).

2. Điền các thông tin theo yêu cầu như SĐT, họ tên, địa chỉ, loại cây trồng...

3. Nhấn "THAM GIA NGAY". Hệ thống sẽ tự động chuyển đến Vòng quay may mắn. Kết quả sẽ hiển thị ngay khi vòng quay dừng lại.

Điểm ưu việt của hệ thống này là tính thời gian thực. Khách hàng có thể theo dõi danh sách trúng thưởng và số lượng giải thưởng còn lại công khai trên website chương trình, đảm bảo sự công bằng và minh bạch tuyệt đối.

Cam kết đồng hành cùng nhà nông

Công ty Agrifarm khẳng định, mọi chi phí giải thưởng, chi phí trao thưởng và thuế thu nhập cá nhân (nếu có) sẽ do công ty chi trả. Thủ tục nhận giải cũng được thiết kế đơn giản, linh hoạt. Đối với các giải thưởng vật phẩm hiện vật, khách hàng trúng thưởng sẽ được nhận tại đại lý nơi đã mua sản phẩm hoặc được công ty hỗ trợ giao tận nơi đối với các giải đặc biệt.

Đây không chỉ là hoạt động khuyến mại đơn thuần, mà còn là nỗ lực của Agrifarm trong việc kết nối trực tiếp với người nông dân, hiểu rõ nhu cầu canh tác và hỗ trợ bà con tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Tổng giám đốc Công ty Agrifarm chia sẻ thêm: “Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn tạo nên sự kết nối bền chặt hơn với bà con nông dân. Mỗi sản phẩm được bán ra không chỉ là một giải pháp nông nghiệp, mà còn là một cơ hội may mắn chúng tôi muốn gửi gắm đến khách hàng.

Chương trình khuyến mại “Kết nối nông dân, tri ân khách hàng – Quay là gặp may” hiện đang diễn ra sôi nổi trên cả nước. Nếu bà con có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0292 6262 333 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ chuyên nghiệp của Agrifarm./.