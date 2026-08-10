Cathay Life Việt Nam 10 năm liên tiếp được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín

Cathay Life Việt Nam tiếp tục được Vietnam Report vinh danh trong bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín năm 2026, đánh dấu 10 năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này. Thành tích là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc xây dựng uy tín thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Cột mốc 10 năm khẳng định uy tín thương hiệu

Được công bố thường niên bởi Vietnam Report, bảng xếp hạng Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín ghi nhận những doanh nghiệp có uy tín và những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam. Việc liên tục góp mặt trong bảng xếp hạng suốt một thập kỷ là dấu mốc ý nghĩa đối với Cathay Life Việt Nam, phản ánh sự nhất quán trong chiến lược phát triển và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

Lấy khách hàng làm trọng tâm trong chiến lược phát triển

Trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, Cathay Life Việt Nam luôn lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam.

Song hành với đó, Cathay Life Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào nhiều quy trình vận hành và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tối ưu trải nghiệm khách hàng và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Doanh nghiệp cũng chú trọng phát triển đội ngũ tư vấn tài chính thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, hướng đến việc mang đến những giải pháp tư vấn phù hợp và đồng hành cùng khách hàng trong từng giai đoạn của cuộc sống.

Phát triển bền vững gắn với trách nhiệm cộng đồng

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, Cathay Life Việt Nam còn tích cực triển khai nhiều chương trình hướng đến cộng đồng trong các lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe. Những hoạt động này thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Tiếp tục tạo dựng những giá trị bền vững

Cột mốc 10 năm liên tiếp được vinh danh Top 10 Công ty Bảo hiểm Uy tín là động lực để Cathay Life Việt Nam tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và không ngừng cải thiện trải nghiệm khách hàng nhằm mang đến những giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam.