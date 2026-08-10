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Kinh tế

HEINEKEN Việt Nam và Larue đồng hành cùng chuỗi lễ hội Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa ẩm thực

P.V

Khi Đà Nẵng đang vươn mình trở thành điểm đến du lịch hàng đầu với những trải nghiệm ngày càng đa dạng và đặc sắc, các sự kiện văn hóa, lễ hội và hoạt động cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sức hút riêng cho thành phố. Trên hành trình ấy, HEINEKEN Việt Nam và thương hiệu Larue luôn tích cực đồng hành, góp phần tôn vinh bản sắc địa phương, lan tỏa niềm tự hào về Đà Nẵng và thúc đẩy sự phát triển của kinh tế du lịch địa phương

Song hành cùng tầm nhìn du lịch bền vững của Đà Nẵng

Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của một thành phố đáng sống và điểm đến du lịch hàng đầu khu vực, nơi mỗi lễ hội, sự kiện văn hóa và trải nghiệm không chỉ thu hút du khách mà còn kể câu chuyện về bản sắc, con người và khát vọng vươn lên của thành phố năng động và giàu sức sống.

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Không gian chợ quê tại Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng và khu trải nghiệm Larue gợi lại những nét sinh hoạt gần gũi trong đời sống người dân xứ Quảng.

Mùa Hè năm 2026 đã ghi dấu một mùa lễ hội sôi động tại thành phố Đà Nẵng với chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí được tổ chức xuyên suốt, góp phần khẳng định vị thế của thành phố là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu của Việt Nam. Nổi bật là Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 (Enjoy Danang Festival 2026) mang đến cảm xúc: Chạm lại những khoảnh khắc Đà Nẵng” quy tụ hàng loạt hoạt động đặc sắc như không gian ẩm thực, trải nghiệm văn hóa bản địa, nghệ thuật đường phố, trình diễn diều ánh sáng, các hoạt động thể thao biển, trải nghiệm số và nhiều chương trình giải trí diễn ra từ bình minh đến đêm khuya. Không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách, chuỗi lễ hội còn góp phần lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống đặc trưng của thành phố biển, đồng thời khẳng định định hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, lấy bản sắc địa phương làm nền tảng và trải nghiệm du khách làm trọng tâm.

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HEINEKEN Việt Nam, Bia Larue là nhà đồng hành chiến lược của Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026

Chị Hà My - một nhà sáng tạo nội dung hiện sinh sống tại Đà Nẵng, cho biết chị rất tự hào khi đã tham gia nhiều chương trình lễ hội của thành phố. Theo chị My, quy mô các sự kiện ngày càng hiện đại, nhưng chị luôn cảm nhận sự ấm áp, quen thuộc khi nhìn thấy những nét văn hóa địa phương đặc trưng tái hiện trong không gian lễ hội.

“Điều làm nên giá trị tinh thần cho các sự kiện ở Đà Nẵng chính là sự kết nối cộng đồng. Lần nào cũng vậy, được cùng bạn bè hòa vào không gian ẩm thực chợ quê vừa sôi động vừa gần gũi, thưởng thức các món ngon và kết hợp với hương vị Larue mát lạnh, hàn huyên cùng bạn bè, tôi đều cảm thấy rất vui. Với tôi, đó là cái tình không lẫn vào đâu được của thành phố này", chị My cho biết thêm.

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Hà My (áo xanh) cùng hội bạn thân trải nghiệm các món ngon xứ Quảng tại khu trải nghiệm của Larue

Nỗ lực ghi dấu ấn chạm những khoảnh khắc Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế

Đà Nẵng luôn giữ vị trí đặc biệt trong chiến lược phát triển của HEINEKEN Việt Nam. Đây không chỉ là nơi đặt nhà máy sản xuất trọng điểm của doanh nghiệp tại miền Trung, mà còn là vùng đất gắn liền với niềm tự hào hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng của thương hiệu Larue.

Đối với nhiều thế hệ người dân miền Trung, đặc biệt là Đà Nẵng, Larue không chỉ là một thương hiệu bia mà còn là một phần ký ức và nhịp sống của thành phố. Trải qua hơn một thế kỷ, Larue hiện diện không chỉ trong những bữa ăn gia đình, những buổi họp mặt thân tình và gắn kết với những dịp lễ hội cộng đồng địa phương.

Larue luôn cam kết và hiện diện từ chương trình countdown chào năm mới, Lễ hội Đà Nẵng Food Tour, Lễ hội Biển Tam Thanh đến Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng. Thông qua các sự kiện, nhãn hàng Larue của HEINEKEN Việt Nam luôn đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng tôn vinh và lan tỏa những nét đẹp đặc trưng của văn hóa, ẩm thực địa phương - một trong những trụ cột điểm nhấn để khách du lịch trong nước và quốc tế nhớ về

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Thưởng thức hương vị Larue - một di sản thức uống của miền Trung bên bờ biển xinh đẹp là nét văn hóa của người dân làng chài trong suốt nhiều thế kỷ qua.

Thông qua sự gắn kết này, doanh nghiệp đang đồng hành cùng Đà Nẵng trên hành trình kiến tạo một thành phố hiện đại, năng động và hiếu khách, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc làm nên bản sắc riêng của địa phương. Đặc biệt, ẩm thực Đà Nẵng với sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại không chỉ là niềm tự hào của người dân mà còn là "đại sứ văn hóa" đưa tên tuổi thành phố vươn xa hơn trên bản đồ du lịch toàn cầu.

P.V
#Heineken #Larue #Đà Nẵng #lễ hội #văn hóa #ẩm thực #du lịch

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