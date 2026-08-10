Vận hành tối đa công suất, chủ động nguồn E100 cho xăng E10

Nhu cầu E100 sẽ tăng mạnh khi xăng E10 được mở rộng, việc phát huy tối đa năng lực các nhà máy sản xuất ethanol trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn ethanol nhập khẩu.

Ngày 03/8/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cùng Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã đến thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) nhằm đánh giá tình hình vận hành Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất và công tác chuẩn bị nguồn ethanol nhiên liệu (E100) phục vụ lộ trình triển khai xăng E10 trên phạm vi cả nước.

Báo cáo với Đoàn công tác Bộ Công Thương, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, nhằm chủ động nguồn cung nhiên liệu sinh học phục vụ lộ trình triển khai xăng E10 trên phạm vi cả nước, BSR đã sớm chuẩn bị đồng bộ hạ tầng phối trộn, xuất bán và chuỗi cung ứng ethanol. Quý IV/2025, BSR đã hoàn thiện hệ thống xuất bán xăng E10 RON95 bằng đường bộ với năng lực khoảng 10.000 m³/tháng; đồng thời có khả năng xuất bán bằng đường thủy từ 90.000-100.000 m³/tháng, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của thị trường. Lũy kế đến hết tháng 7/2026, sản lượng BSR xuất bán E10 RON95 đạt khoảng 300.000 m³.

Đoàn công tác Bộ Công Thương kiểm tra sản phẩm E100 tại Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất.

Để bảo đảm nguồn ethanol phục vụ pha chế, ngoài sản lượng từ Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, BSR cũng chủ động bổ sung nguồn cung thông qua nhập khẩu khoảng 12.000 m³ E100/tháng, chủ yếu từ Hoa Kỳ, góp phần duy trì nguồn nguyên liệu ổn định trong giai đoạn đầu triển khai xăng E10.

Ông Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, trong 7 tháng đầu năm 2026, BSR đã vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở mức bình quân 124% công suất thiết kế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xăng dầu trong nước. Việc Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất từng bước nâng cao công suất sẽ giúp BSR chủ động hơn về nguồn E100 trong nước, giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu, tối ưu chi phí phối trộn và bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định khi lộ trình áp dụng được triển khai trên phạm vi toàn quốc. BSR cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BSR-BF, các đơn vị trong hệ sinh thái Petrovietnam và các đối tác để hoàn thiện chuỗi cung ứng nhiên liệu sinh học, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam.

Ông Phạm Văn Vượng - Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các cổ đông, BSR-BF đã triển khai phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, đồng thời phối hợp với các đối tác hợp tác kinh doanh (BCC) gồm Công ty Nhà Xanh Việt Nam và PVChem khẩn trương bảo dưỡng, đưa Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất trở lại vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu E100 theo lộ trình áp dụng xăng E10 quy định tại Thông tư số 50 của Bộ Công Thương.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng báo cáo với đoàn công tác.

Từ tháng 3/2026 đến nay, Nhà máy duy trì sản lượng từ 125-180 m³ E100/ngày, tương đương 37,9-54,5% công suất thiết kế. Theo BSR-BF, việc chưa thể khai thác tối đa công suất chủ yếu do một số hạng mục công nghệ và thiết bị cần tiếp tục cải tiến, nâng cấp để đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Song song với quá trình phục hồi sản xuất, BSR-BF đã xây dựng chương trình đổi mới sáng tạo với 14 nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ các nút thắt công nghệ, nâng cao công suất khả dụng, cải thiện hiệu suất lên men, gia tăng giá trị sản phẩm và phụ phẩm, tận dụng lợi thế carbon thấp, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trong đó, nhiều giải pháp trọng tâm đang được triển khai như cải tiến tuyến ống xuất E100 kết nối trực tiếp với hệ thống cảng và bể phối trộn của BSR để rút ngắn thời gian giao nhận, giảm chi phí logistics và nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng; nâng công suất hệ thống chưng cất và tách nước; ứng dụng men và enzyme hiệu suất cao giúp tăng sản lượng E100 thêm 10-20%; tận dụng bã sắn và bùn vi sinh để sản xuất than sinh học (Biochar); khai thác tín chỉ carbon; đầu tư điện mặt trời áp mái nhằm giảm chi phí năng lượng.

Theo kế hoạch trong quý III/2026, BSR-BF sẽ chuyển đổi nguyên liệu sản xuất từ sắn sang ngô, tiếp tục nâng công suất vận hành bình quân lên 70-80%, đồng thời thử nghiệm vận hành ở mức 125% công suất thiết kế sau khi các điều kiện kỹ thuật được đáp ứng. Xa hơn, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất khả dụng lên 150%, qua đó gia tăng doanh thu, rút ngắn thời gian trả nợ, sớm phục hồi vốn chủ sở hữu và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn.

Trong quý IV/2026, BSR-BF tiếp tục triển khai các giải pháp nâng công suất khả dụng, đồng thời hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ để mở rộng chuỗi giá trị từ Nhà máy, nghiên cứu sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) theo công nghệ Ethanol-to-Jet (ETJ) và sản xuất methanol carbon thấp từ nguồn CO₂ sinh học.

Phấn đấu vận hành tối đa công suất, góp phần giảm nhập khẩu E100

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao những nỗ lực của BSR, BSR-BF và các đối tác trong việc khôi phục hoạt động Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất sau thời gian dài dừng vận hành, góp phần chuẩn bị nguồn cung ethanol nhiên liệu phục vụ lộ trình triển khai xăng E10 trên cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh nhu cầu E100 sẽ tăng mạnh khi xăng E10 được mở rộng, việc phát huy tối đa năng lực các nhà máy sản xuất ethanol trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn ethanol nhập khẩu. Bộ Công Thương mong muốn BSR-BF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác tập trung tháo gỡ các nút thắt về công nghệ, nhanh chóng nâng công suất vận hành lên mức cao nhất có thể, tiến tới khai thác ổn định ở trên 100% công suất thiết kế và xa hơn là phát huy tối đa công suất khả dụng của nhà máy.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng đề nghị các đơn vị trong chuỗi sản xuất, phối trộn và tiêu thụ E100 tăng cường liên kết, chủ động nguồn nguyên liệu, hoàn thiện hệ thống logistics, bảo đảm chất lượng sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng ethanol bền vững, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phối trộn xăng E10 RON95 trong nước. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển thị trường nhiên liệu sinh học, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải và nâng cao năng lực tự chủ về nguồn nhiên liệu của Việt Nam.