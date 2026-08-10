Bao bì Phúc Thịnh lần thứ 2 được vinh danh ‘Dấu ấn thương hiệu Việt hướng đến tăng trưởng xanh’

Tại Lễ Vinh danh “Dấu ấn Thương hiệu Việt – Made by Vietnam Day 2026” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) cùng Đài Phát thanh, Truyền hình TPHCM tổ chức mới đây, Công ty TNHH Bao Bì Phúc Thịnh được xướng tên ở hạng mục “Dấu ấn thương hiệu Việt hướng đến tăng trưởng xanh 2026”, ghi dấu bước tiến quan trọng trên hành trình xây dựng thương hiệu bền vững, gắn kết trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Trọng Hoàng – Giám đốc Công ty TNHH Bao bì Phúc Thịnh cho biết, công ty được vinh danh ở hạng mục “Dấu ấn thương hiệu Việt Hướng đến tăng trưởng xanh” lần thứ 2 liên tiếp 2025 và 2026. “Đây không chỉ là niềm vinh dự cho riêng Ban giám đốc công ty, mà còn là thành quả của cả một tập thể đã không ngừng nỗ lực vì một thương hiệu Việt chất lượng, uy tín và bền vững. Việc được vinh danh ở hạng mục Tăng trưởng xanh 2 năm liên tiếp là một niềm tự hào lớn và cũng là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững mà Phúc Thịnh đã kiên trì theo đuổi trong suốt thời gian qua” – ông Hoàng chia sẻ.

Gần 25 năm thành lập và phát triển, Bao bì Phúc Thịnh đã không ngừng đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Dưới sự điều hành của Ban Tổng giám đốc công ty, công ty kiên định với triết lý “Chất lượng – Sáng tạo – Bền vững”, trong đó “tăng trưởng xanh” được công ty xem là định hướng chiến lược lâu dài.

Bao bì Phúc Thịnh hiện cung cấp đa dạng sản phẩm bao bì chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nội địa và xuất khẩu. Mỗi sản phẩm đều được sản xuất với nguyên liệu thân thiện môi trường, quy trình tối ưu giúp giảm thiểu khí thải và rác thải công nghiệp, góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường sống.

Trong những năm gần đây, Bao Bì Phúc Thịnh tiên phong áp dụng dây chuyền sản xuất hiện đại, sử dụng nguyên liệu tái chế, đồng thời tham gia nhiều chương trình cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Việc được vinh danh tại ‘Made by Vietnam Day 2026’ không chỉ khẳng định uy tín và năng lực của Bao bì Phúc Thịnh, mà còn thể hiện rõ xu hướng phát triển tất yếu của doanh nghiệp Việt trong thời kỳ hội nhập: “Kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường”.

Với chiến lược phát triển dài hạn, Bao bì Phúc Thịnh đang chứng minh rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh quốc tế mà vẫn giữ trọn giá trị xanh – nhân văn, bền vững.