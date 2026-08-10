BSR phát hành Hồ sơ mời đề xuất tài trợ vốn dự án nâng cấp mở rộng

Đầu tháng 8/2026, BSR chính thức phát hành Hồ sơ mời đề xuất tài trợ vốn (Request for Proposal – RfP) tới các ngân hàng và định chế tài chính quốc tế để lựa chọn tổ hợp ngân hàng tài trợ/Ngân hàng đầu mối (Mandated Lead Arranger – MLA), cho Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Việc phát hành RfP là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng các đơn vị tư vấn tài chính, đồng thời khẳng định bước tiến của BSR trong việc tiếp cận các nguồn vốn quốc tế theo thông lệ tài chính hiện đại, phục vụ triển khai Dự án đúng tiến độ và hiệu quả.

Thông qua RfP, BSR mời các ngân hàng và định chế tài chính tham gia thu xếp khoản vay có quy mô lên đến 600 triệu USD, tương đương khoảng 40% tổng mức đầu tư của Dự án. Các ngân hàng có thể đề xuất các cấu trúc tài trợ phù hợp, gồm: khoản vay được bảo hiểm bởi Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới; khoản vay được bảo hiểm bởi Cơ quan Tín dụng xuất khẩu (Export Credit Agency – ECA) gắn với gói thầu EPC; hoặc khoản vay thương mại quốc tế (Offshore Commercial Loan).

Đoàn công tác MIGA kiểm tra thực địa khu vực triển khai Dự án vào tháng 6/2026.

Việc thiết kế đa dạng các cấu trúc tài trợ nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn, tạo điều kiện lựa chọn phương án tài trợ phù hợp, tối ưu chi phí huy động và nâng cao tính linh hoạt trong phương án tài chính của Dự án.

Theo kế hoạch, BSR sẽ hoàn tất công tác đánh giá và lựa chọn tổ hợp ngân hàng tài trợ/Ngân hàng đầu mối (MLA) trong quý IV/2026, tạo tiền đề hoàn thiện các văn kiện tín dụng và hướng tới mục tiêu sẵn sàng giải ngân vốn vay từ quý III/2027. Song song với quá trình thu xếp vốn, BSR sẽ chủ động bố trí nguồn vốn chủ sở hữu theo kế hoạch để triển khai Dự án, qua đó tối ưu chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng.

Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Với tổng mức đầu tư khoảng 1,489 tỷ USD, Dự án sẽ nâng công suất chế biến của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ 148.000 thùng dầu thô/ngày lên 171.000 thùng dầu thô/ngày, đồng thời nâng cấp chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu Euro V và tăng tính linh hoạt trong tiếp nhận, chế biến nhiều chủng loại dầu thô từ nguồn trong nước và nhập khẩu.

Khi hoàn thành, Dự án sẽ tăng cường năng lực cung ứng các sản phẩm lọc hóa dầu cho thị trường trong nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hiện thực hóa mục tiêu phát triển Dung Quất trở thành Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng Quốc gia, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Petrovietnam và BSR trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển ngành năng lượng Việt Nam.