Chỉ từ 290.000 đồng, runner đã có thể check-in lễ hội VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Giai đoạn Early Bird của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 sẽ khép lại vào ngày 12/08/2026, mang đến cơ hội cuối để runner sở hữu BIB với mức giá ưu đãi cùng loạt trải nghiệm độc đáo tại lễ hội thể thao, âm nhạc, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa sôi động bậc nhất miền Tây vào tháng 10 tới.

Cơ hội sở hữu BIB Early Bird chỉ từ 290.000 đồng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 là sự kiện thể thao, văn hóa, du lịch và ẩm thực quy mô hàng đầu khu vực Tây Nam Bộ, do UBND tỉnh Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) tổ chức.

Diễn ra từ ngày 09 - 11/10/2026 tại Quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, mùa giải năm nay gồm bốn cự ly full marathon 42,195km, half marathon 21,0975km, 10km và 5km đạt chuẩn Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS), cùng Kun Fun Run Đồng Tháp cự ly 800 m dành cho trẻ em, mang đến sân chơi thể thao sôi động, phù hợp cho cả vận động viên chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào và các gia đình.

Nhanh tay đăng ký BIB trước ngày 12/08/2026 để tận hưởng mức giá Early Bird và cùng lên lịch chuẩn bị cho hành trình khám phá Đất Sen Hồng qua những cung đường đầy cảm hứng

Ngay từ khi mở bán, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng runner nhờ sức hút độc đáo cùng hệ sinh thái trải nghiệm khác biệt. Những suất BIB đầu tiên của giai đoạn “Flash Sale” đã nhanh chóng được đăng ký hết chỉ sau vài giờ mở bán.

Hiện tại, giai đoạn Early Bird vẫn đang mở đăng ký và sẽ chính thức khép lại vào ngày 12/08/2026. Trong giai đoạn này, vận động viên có thể đăng ký cự ly 5KM với mức giá 415.000 đồng, 10KM là 555.000 đồng, Half Marathon là 695.000 đồng và Marathon là 835.000 đồng trước khi giá vé chuyển sang các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh mức giá Early Bird, Ban tổ chức tiếp tục triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích cộng đồng runner đồng hành cùng mùa giải. Theo đó, những vận động viên đã tham gia 2 mùa giải sẽ được giảm 20% phí đăng ký, trong khi các runner đồng hành trên 2 mùa được hưởng ưu đãi 30% như lời tri ân dành cho những người đã gắn bó với hành trình phát triển của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon.

Đối với các câu lạc bộ và nhóm chạy, chương trình ưu đãi theo số lượng vẫn được áp dụng nhằm lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng. Cụ thể, nhóm từ 10 - 20 thành viên được giảm 5%, nhóm 21 - 50 thành viên giảm 10%, nhóm 51 - 100 thành viên giảm 15% và các đoàn từ 101 - 500 thành viên được hưởng mức ưu đãi lên tới 20%.

Đặc biệt, VPBank tiếp tục mang đến nhiều quyền lợi dành riêng cho khách hàng khi tham gia giải chạy. Khách hàng VPBank Private và VPBank Diamond được hưởng đặc quyền ưu đãi lên đến 40% khi đăng ký BIB thông qua ứng dụng VPBank NEO. Trong khi đó, khách hàng thuộc phân khúc VPBank Prime cũng được nhận ưu đãi giảm 35% khi mua BIB qua ứng dụng.

Ngoài ra, khách hàng thanh toán BIB trên cổng đăng ký chính thức của giải Actiup.net bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế VPBank (bao gồm thẻ chính, thẻ phụ với hình thức thẻ vật lý và phi vật lý) sẽ được giảm ngay 30% giá BIB. Nhờ các chính sách ưu đãi này, runner chỉ cần chi từ khoảng 290.000 đồng đã có thể sở hữu BIB để tham gia một trong những siêu lễ hội thể thao với loạt trải nghiệm khám phá văn hóa đặc sắc được mong đợi bậc nhất khu vực miền Tây năm nay.

Không chỉ là một giải chạy mà còn là hành trình kết nối thể thao, văn hóa, âm nhạc và những trải nghiệm đa sắc màu tại Đất Sen Hồng

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 mang đến hành trình thể thao - văn hóa - âm nhạc đặc sắc với chuỗi trải nghiệm kéo dài suốt 3 ngày

Trở lại trong mùa giải thứ 5, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn vận động viên trong nước và quốc tế, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải marathon quy mô hàng đầu khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời trở thành điểm đến thường niên không thể bỏ lỡ của cộng đồng yêu thích môn thể thao chạy bộ.

Không chỉ mang đến cung đường chạy đạt chuẩn AIMS, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 còn hứa hẹn trở thành lễ hội thể thao - văn hóa - âm nhạc kết hợp ẩm thực và du lịch quy mô hàng đầu miền Tây với chuỗi trải nghiệm kéo dài suốt 3 ngày. Tại đây, các vận động viên sẽ được hòa mình vào không gian Expo sôi động, khám phá văn hóa, và ẩm thực đặc trưng a miền Tây qua lăng kính hiện đại; thăng hoa cảm xúc tại đêm nhạc mang dấu ấn VPBank với dàn nghệ sĩ chất lượng trước ngày thi đấu chính thức; đồng thời tham gia hàng loạt hoạt động tương tác, trò chơi và trải nghiệm công nghệ độc đáo.

Một chiếc BIB vì thế không chỉ là tấm vé tham gia đường chạy, mà còn mở ra hành trình khám phá mùa hội lớn nhất miền Tây, nơi mỗi bước chân không chỉ là hành trình chinh phục giới hạn bản thân mà còn là dịp để runner cùng gia đình và bạn bè tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày, khám phá vẻ đẹp thanh bình của xứ Sen Hồng, trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc và kết nối với cộng đồng địa phương mến khách.

Thông qua giải chạy, VPBank và Ban Tổ chức cũng mong muốn lan tỏa lối sống năng động, khuyến khích rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng thông qua những trải nghiệm giàu bản sắc. Giai đoạn Early Bird sẽ khép lại vào ngày 12/08/2026, vì vậy các runner hãy nhanh tay đăng ký và lên kế hoạch cho hành trình khám phá mùa hội Đất Sen Hồng ngay từ hôm nay.