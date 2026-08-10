BSR xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

BSR chính thức xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 (DO B5) đầu tiên. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các dòng nhiên liệu sinh học của BSR, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường

Ngày 6/8/2026, tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) chính thức xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 (DO B5) đầu tiên do Nhà máy sản xuất cho hai khách hàng là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc. Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các dòng nhiên liệu sinh học của BSR, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Việc xuất bán thành công sản phẩm DO B5 ra thị trường không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất của BSR mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành cùng mục tiêu quốc gia giảm phát thải khí nhà kính, tăng tỷ lệ sử dụng nhiên liệu tái tạo và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

BSR xuất bán lô nhiên liệu Diesel sinh học B5 đầu tiên từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

BSR cung cấp nhiên liệu Diesel sinh học B5 cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội với khối lượng 25 m³ và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc với khối lượng 19,5 m3 theo điều kiện giao hàng FCA Dung Quất. Sản phẩm được giao trong thời gian từ 5 - 10/8/2026, đáp ứng Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 25:2026/BSR về nhiên liệu Diesel B5, đồng thời đáp ứng các điều kiện thương mại khác được áp dụng tương tự hợp đồng mua bán năm 2026.

Trước khi xuất bán, toàn bộ quá trình phối trộn và kiểm soát chất lượng được BSR thực hiện nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành phối trộn, các hầm chứa sản phẩm đều được lấy mẫu kiểm tra tại Phòng thí nghiệm BSR nhằm đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng. Song song đó, đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu phục vụ đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 7 để cấp Giấy chứng nhận hợp quy, bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa ra thị trường.

Để có được lô sản phẩm thương mại đầu tiên này, BSR đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo nhiệm vụ khoa học công nghệ giữa BSR và KEYLAB, đối tác đã bàn giao cho BSR 3.000 lít nhiên liệu sinh học B100 phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm sản xuất các sản phẩm B5 và B10.

Sau quá trình nghiên cứu, lượng B100 còn lại khoảng 2.250 lít, đủ để sản xuất khoảng 43 - 45 m³ nhiên liệu Diesel sinh học B5. Trên cơ sở nguồn nguyên liệu này, BSR đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị về nguyên liệu, quy trình phối trộn, hệ thống kiểm soát chất lượng cũng như các điều kiện kỹ thuật cần thiết để triển khai xuất bán thử nghiệm sản phẩm tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Khu xuất bán sản phẩm bằng đường bộ của NMLD Dung Quất

Song song với công tác kỹ thuật, BSR cũng chủ động làm việc với các khách hàng, giới thiệu sản phẩm và thống nhất phương án tiêu thụ thử nghiệm. Hai doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Phúc đã đồng ý tham gia chương trình, tạo điều kiện để BSR đánh giá toàn diện quá trình phối trộn, xuất bán, vận chuyển và sử dụng sản phẩm trong điều kiện thực tế.

Theo BSR, việc sản xuất và xuất bán thử nghiệm nhiên liệu Diesel sinh học B5 phù hợp với nguồn nguyên liệu B100 hiện có, đồng thời là bước đi quan trọng nhằm thu thập các dữ liệu kỹ thuật, thương mại cũng như phản hồi từ khách hàng. Những kết quả thu được sẽ là cơ sở để BSR tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, tổ chức kinh doanh và mở rộng thị trường đối với dòng nhiên liệu sinh học trong thời gian tới.

Nhiên liệu B100 là diesel sinh học nguyên chất, được sản xuất hoàn toàn từ Fatty Acid Methyl Ester (FAME), không pha trộn với dầu mỏ. Việc sử dụng nhiên liệu sinh học giúp giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, giảm phát thải bụi mịn và góp phần thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Là doanh nghiệp đầu tàu của ngành lọc hóa dầu Việt Nam, BSR đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Trong thời gian qua, bên cạnh việc vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở công suất tối ưu, BSR liên tục nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường như nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), xăng sinh học E10 RON 95 và nay là Diesel sinh học B5.

Việc liên tiếp đưa các sản phẩm nhiên liệu sinh học ra thị trường cho thấy năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và khả năng đáp ứng nhanh các xu hướng tiêu dùng năng lượng sạch của BSR. Đây không chỉ là bước tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty mà còn góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới.