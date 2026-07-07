Đảng ủy BSR quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, BSR đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng sản lượng sản xuất đạt 4,05 triệu tấn; doanh thu hợp nhất đạt 100.922 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 5.871 tỷ đồng.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XV (mở rộng) của Đảng ủy Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR).

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BSR cho biết, với phương châm hành động “Một đội ngũ - Một mục tiêu, BSR đã chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, đề ra nhiều giải pháp thích ứng kịp thời, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tối ưu hóa vận hành Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, giữ vững nhịp độ sản xuất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, ổn định và liên tục. Đặc biệt, đến nay Nhà máy đã đạt hơn 56 triệu giờ công an toàn.

Một dấu ấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là việc chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thành Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn đánh dấu bước phát triển mới về quy mô, năng lực quản trị và vị thế của doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực lọc hóa dầu quốc gia, tạo nền tảng để BSR mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập.

Hội nghị do đồng chí Bùi Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BSR chủ trì.

Cùng với quá trình tái định vị, Tổng công ty tiếp tục rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và bố trí đội ngũ cán bộ phù hợp với mô hình quản trị mới; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới; tích cực triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất và rà soát danh mục đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, BSR tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty đã dành hơn 66 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, xây dựng nhà ở cho người nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Nhiều mục tiêu 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Tổng công ty xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung và giá dầu; duy trì NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục ở công suất tối ưu; chuẩn bị kỹ lưỡng cho bảo dưỡng tổng thể lần thứ 6; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động của BSR-BF nhằm đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của BSR.

Song song với đó, Đảng ủy tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả các quy định mới của Trung ương và Đảng ủy cấp trên, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của BSR trong giai đoạn phát triển mới với tầm vóc mới - Tổng công ty.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Ngọc Dương ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là minh chứng rõ nét cho vai trò lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, sự điều hành quyết liệt của HĐQT, Ban Điều hành và sự đồng lòng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng chí Bùi Ngọc Dương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao năng lực dự báo, quản trị rủi ro; bảo đảm NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.