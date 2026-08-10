Diễn biến chứng khoán, giá dầu giữa bất ổn eo biển Hormuz

TPO - Thị trường chứng khoán châu Á nối tiếp đà tăng của Phố Wall trong phiên đầu tuần, khi báo cáo việc làm yếu của Mỹ làm giảm kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất. Trong khi đó, giá dầu đi lên do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn đình trệ và đàm phán tại vùng Vịnh chưa đạt bước tiến rõ rệt.

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 10/8. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6%, trong khi Kospi của Hàn Quốc tăng 0,5%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, cũng tăng 0,3%.

Tại châu Âu, hợp đồng tương lai chỉ số EUROSTOXX 50 và DAX đều giảm 0,1%; trong khi hợp đồng tương lai FTSE giảm 0,4%.

Thị trường chứng khoán châu Á nối tiếp đà tăng của Phố Wall trong phiên đầu tuần. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,1%; Nasdaq gần như đi ngang sau khi tăng 5% trong tuần trước nhờ hàng loạt báo cáo lợi nhuận tích cực.

Giá dầu tăng, eo biển Hormuz vẫn chưa thông suốt

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.

Iran ngày 9/8 cho biết thỏa thuận với Oman về việc thiết lập các tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz đang trong giai đoạn hoàn tất. Tuy nhiên, Tehran nhấn mạnh tuyến đường biển chiến lược này chỉ được mở cửa trở lại sau khi Mỹ đáp ứng một số điều kiện khác.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới. Hoạt động vận chuyển qua khu vực này hiện chỉ diễn ra ở mức hạn chế, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu Brent tăng 0,9%, lên 84,32 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,7%, lên 78,74 USD/thùng.

Giá dầu đi lên do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn đình trệ và đàm phán tại vùng Vịnh chưa đạt bước tiến rõ rệt. Ảnh: Reuters.

Đà tăng của giá nhiên liệu cũng khiến thị trường đặc biệt quan tâm đến báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 12/8.

Giới phân tích dự báo CPI toàn phần của Mỹ tăng 0,1% trong tháng 7 và CPI lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2%.

Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 9 có thể được khơi lại.

Ông Michael Feroli - kinh tế trưởng phụ trách thị trường Mỹ tại JPMorgan - nhận định: "Dự báo CPI lõi tăng 0,22% của chúng tôi có lẽ chưa đủ mạnh để thúc đẩy Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, dù những số liệu liên tiếp tiến gần mức 0,3% có thể làm thay đổi điều đó. Điều chúng tôi đang theo dõi là liệu giá hàng hóa cốt lõi có phục hồi hay không, sau khi giảm trong hai tháng liên tiếp".

Thị trường hợp đồng tương lai hiện giảm kỳ vọng về khả năng Fed điều chỉnh lãi suất vào tháng 9 xuống khoảng 44%, từ mức 67% một tuần trước.

Lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ tăng mạnh, AI tiếp tục là điểm sáng

Bên cạnh chính sách tiền tệ, mùa công bố kết quả kinh doanh tại Mỹ tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia phân tích tại Bank of America (BofA) , khi gần 90% doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, sau khi loại trừ các khoản lợi nhuận từ đầu tư của Alphabet và Amazon.

Tỷ lệ doanh nghiệp có EPS vượt dự báo đạt 76%, tương đương mức cao nhất kể từ năm 2021.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là động lực nổi bật của tăng trưởng lợi nhuận. Bank of America cho biết mức tăng trưởng EPS trung vị của các doanh nghiệp liên quan đến AI đạt 28%, cao hơn đáng kể mức 12% của nhóm không liên quan đến AI.

Tuy nhiên, giới phân tích dự báo tốc độ tăng trưởng EPS của nhóm doanh nghiệp AI sẽ giảm xuống khoảng 16% trong quý tới.

Trong tuần này, lịch công bố kết quả kinh doanh tại Mỹ ít sôi động hơn, nhưng vẫn có sự góp mặt của một số doanh nghiệp công nghệ lớn như công ty bán dẫn Applied Materials, nhà sản xuất thiết bị mạng Cisco và công ty công nghệ hạ tầng điện toán đám mây CoreWeave.

USD suy yếu, vàng giữ trên 4.300 USD/ounce

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích lên 4,673%. Thị trường đang chuẩn bị hấp thụ khoảng 125 tỷ USD trái phiếu mới được phát hành trong tuần này.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu giảm trong phiên trước cùng tâm lý ưa rủi ro được cải thiện đã gây sức ép lên đồng USD. Đồng euro hiện giao dịch ở mức 1,1557 USD, chỉ thấp hơn đôi chút so với mức cao nhất trong 7 tuần.

USD gần như đi ngang so với yen, ở mức 157,85 yen/USD. Nhà đầu tư vẫn thận trọng trước nguy cơ Nhật Bản can thiệp thị trường nếu đồng yen tiếp tục suy yếu mạnh.

Giá vàng cũng được hưởng lợi từ môi trường lợi suất thấp. Kim loại quý này duy trì quanh 4.342 USD/ounce, sau khi tăng hơn 7% trong tuần trước.