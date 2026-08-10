Lợi nhuận gần 7,8 tỷ đồng/ngày của Sở Giao dịch Chứng khoán đến từ đâu?

TPO - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đạt hơn 1.419 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm, tương đương bình quân gần 7,8 tỷ đồng mỗi ngày. VNX là công ty mẹ của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cụ thể, VNX ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.427 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, hoạt động dịch vụ giao dịch chứng khoán tiếp tục đóng góp chủ yếu, với gần 2.270 tỷ đồng, chiếm khoảng 94% tổng doanh thu.

Phần doanh thu còn lại đến từ các hoạt động như niêm yết chứng khoán, đấu giá, quản lý thành viên và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động của thị trường.

Sau khi trừ các khoản chi phí, VNX đạt hơn 1.419 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng lợi nhuận cao hơn mức tăng doanh thu, cho thấy kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được cải thiện.

VNX là công ty mẹ của HoSE và HNX.

Năm 2026, VNX đặt mục tiêu tổng doanh thu khoảng 5.620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 2.987 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện hơn 43% kế hoạch doanh thu và gần 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Nửa đầu năm qua, bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều biến động nhất định, song thanh khoản bình quân vẫn ở mức khá. Giá trị giao dịch bình quân đạt gần 29.300 tỷ đồng/phiên, tăng khoảng 37,6% so với mức 21.297 tỷ đồng/phiên cùng kỳ năm 2025.

Quy mô thị trường cũng tiếp tục mở rộng. Đến cuối tháng 6, vốn hóa cổ phiếu trên HoSE, HNX và UPCoM đạt hơn 10,57 triệu tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2025, tương đương 82,3% GDP ước tính của năm 2025.

Số lượng nhà đầu tư tiếp tục gia tăng trong bối cảnh thị trường biến động. Đến cuối tháng 7, toàn thị trường có gần 13,66 triệu tài khoản chứng khoán, trong đó nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tới 99,5%. Riêng tháng 7, thị trường có thêm hơn 227.300 tài khoản mới, chủ yếu đến từ cá nhân trong nước với khoảng 226.900 tài khoản.

VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn.