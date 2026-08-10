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Kinh tế

BIDV triển khai gói tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp

P.V

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai Chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với quy mô lên đến 50.000 tỷ đồng, áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống. Gói này nhằm góp phần tăng nguồn vốn cho các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cụ thể, từ tháng 8/2026 đến hết tháng 12/2028 hoặc đến khi giải ngân hết quy mô gói tín dụng, khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa có tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng đầy đủ điều kiện cấp tín dụng hiện hành của BIDV; doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế (bao gồm: doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, chế biến, chế tạo, các dự án xanh) khi vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ được hưởng lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn hiện hành tại BIDV.

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Chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với quy mô 50.000 tỷ đồng, áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống BIDV.

Chương trình được BIDV triển khai, nhằm thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước, phát huy vai trò tiên phong, chủ động tiết giảm chi phí, cân đối nguồn lực để triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng ưu đãi, đồng hành, chia sẻ cùng người dân, doanh nghiệp.

Chương trình cũng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, phấn đấu từ 10% trở lên theo Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ.

Thời gian qua, BIDV luôn tiên phong hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa, để bứt phá, tăng trưởng trong môi trường kinh doanh nhiều thách thức. Cụ thể, BIDV đã triển khai chương trình SME Fast Track liên tục 2 năm qua (2025 - 2026) với các ưu đãi lãi suất, phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giao dịch trên kênh số BIDV Direct, tặng miễn phí trọn đời phần mềm quản lý bán hàng BIDV Direct Shop, kết nối miễn phí hệ thống kế toán/ERP nội bộ qua BIDV Direct Link, cùng các ưu đãi về tỷ giá, phí cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giúp doanh nghiệp quản trị tài chính hiệu quả hơn.

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Đặc biệt, khẳng định vị thế ngân hàng dẫn dắt trong công cuộc chuyển đổi xanh, BIDV mang đến một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, từ cung cấp các giải pháp tài chính xanh đến tư vấn chuyên sâu về tiêu chuẩn ESG, đồng hành với doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Thông tin chi tiết về chương trình tín dụng ưu đãi 50.000 tỷ đồng, quý khách hàng vui lòng tìm hiểu tại website bidv.com.vn, qua hotline 19009248 hoặc liên hệ trực tiếp các chi nhánh/phòng giao dịch BIDV trên toàn quốc.

P.V
#BIDV #tín dụng ưu đãi #doanh nghiệp #vay vốn #tăng trưởng #kế hoạch tài chính

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