Ngân hàng Cathay United Bank và Indovina đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực thích ứng

Ngân hàng Cathay United vừa phối hợp cùng Ngân hàng Indovina (IVB) tổ chức Hội thảo CONNECT 2026 tại Hà Nội với chủ đề "Khai mở Tăng trưởng thông qua Năng lực Thích ứng" (Unlocking Growth Through Resilience).

Vừa qua, Ngân hàng Cathay United - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CUBHCM), phối hợp cùng Ngân hàng Indovina (IVB), đã tổ chức Hội thảo CONNECT 2026 tại Hà Nội với chủ đề "Khai mở Tăng trưởng thông qua Năng lực Thích ứng" (Unlocking Growth Through Resilience).

Sự kiện thu hút hơn 80 lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc tài chính (CFO), chuyên gia quản lý ngân quỹ và các chuyên gia đầu ngành tham gia trao đổi về triển vọng kinh tế toàn cầu, đồng thời thảo luận các chiến lược nhằm tăng cường năng lực thích ứng của doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính và nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới trong môi trường kinh doanh ngày càng nhiều thử thách.

Ông Thomas Lin, Tổng Giám đốc CUBHCM, cho biết: "Tương lai thuộc về những tổ chức có khả năng thích ứng nhanh, quản lý rủi ro hiệu quả và sử dụng nguồn vốn một cách thông minh. Thông qua các sáng kiến như Hội thảo CONNECT 2026, chúng tôi mong muốn trang bị cho doanh nghiệp Việt Nam kiến thức chuyên môn, các giải pháp tài chính và mạng lưới kết nối khu vực cần thiết để chuyển hóa thách thức thành cơ hội, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững."

Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CUBHCM) và Indovina Bank (IVB) đồng tổ chức hội thảo CONNECT 2026

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) là công ty con thuộc Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Holdings - CFH), hiện vận hành 232 chi nhánh và văn phòng trên toàn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.