Lãi suất huy động bất ngờ giảm

TPO - Sau thời gian mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng trở lại, một số ngân hàng bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảm thanh khoản và phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Ngày 10/8, Ngân hàng LPBank ban hành biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 11/8 đối với tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại quầy và trên ứng dụng LPBank.

Theo biểu lãi suất mới, LPBank giảm lãi suất ở toàn bộ các nhóm kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,3% còn 4,3%/năm; các kỳ hạn từ 2-6 tháng giảm 0,1%; kỳ hạn 7-11 tháng giảm 0,2% còn 6,5%/năm.

Ngân hàng LPBank thông báo giảm lãi suất áp dụng từ ngày 11/8.

Đối với nhóm kỳ hạn 12-36 tháng, mức giảm là 0,1%. Đáng chú ý, tiền gửi từ 36 tháng trở lên giảm tới 0,5% còn 5,37%/năm là mức điều chỉnh mạnh nhất trong biểu lãi suất mới của LPBank.

Động thái của LPBank nối tiếp xu hướng giảm lãi suất huy động tại một số ngân hàng trong những ngày đầu tháng 8.

Trước đó, VPBank áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 7/8 đối với cả tiền gửi trực tuyến và tại quầy. So với biểu lãi suất trong tháng 7, lãi suất tại nhiều kỳ hạn đã giảm đáng kể.

Với tiền gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ và số tiền dưới 1 tỷ đồng, mức lãi suất cao nhất hiện nay tại VPBank là 6,2%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-13 tháng. Kỳ hạn 15-24 tháng có lãi suất 6%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng ở mức 4,2%/năm.

Tại SeABank, ngân hàng này giảm đồng loạt 0,3% đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6-36 tháng, trong khi giữ nguyên các kỳ hạn dưới 6 tháng. Đây là lần thứ ba SeABank điều chỉnh giảm lãi suất huy động kể từ tháng 4.

BIDV cũng có động thái hạ lãi suất huy động. Theo biểu lãi suất cập nhật trong tuần, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng giảm 0,6%; các kỳ hạn 13-36 tháng giảm 0,4%.

Diễn biến giảm lãi suất huy động đáng chú ý trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng tập trung vào mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất và giảm chi phí vốn cho nền kinh tế.

Theo Văn bản số 7092 ngày 7/8/2026, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên các ngân hàng thương mại chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng dự kiến 12/8.

Một trong những nhóm vấn đề được yêu cầu báo cáo là tình hình lãi suất, tín dụng, tỷ giá và an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng cũng phải nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời đề xuất kiến nghị và giải pháp tháo gỡ.

Tại Nghị quyết số 216/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay và chi phí cho nền kinh tế, đồng thời ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.