Cà Mau chính thức có nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản hiện đại quy mô lớn

Nhà máy thức ăn thủy sản công suất 124.800 tấn/năm của C.P. Việt Nam vừa đi vào hoạt động tại Cà Mau, bổ sung năng lực sản xuất và cung ứng cho vùng nuôi tôm trọng điểm của tỉnh cùng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 7/8, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau tại Khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Nhà máy có diện tích gần 18 ha, tổng vốn đầu tư 1.725 tỷ đồng, công suất thiết kế 124.800 tấn/năm. Đây là nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản thứ 4 của Tập đoàn C.P. tại Việt Nam, nâng tổng công suất sản xuất thức ăn thủy sản của doanh nghiệp lên hơn 650.000 tấn/năm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam.

Tăng năng lực cung ứng cho vùng nuôi tôm trọng điểm

Theo C.P. Việt Nam, các dòng thức ăn sản xuất tại nhà máy được kiểm soát về hàm lượng dinh dưỡng, độ chìm, độ bền trong nước, độ ẩm, kích thước và tỷ lệ bụi, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của tôm và điều kiện nuôi.

Nhà máy được đầu tư đồng bộ hệ thống máy móc, thiết bị và tự động hóa trong nhiều công đoạn. Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu SCADA hỗ trợ định lượng nguyên liệu, kiểm soát thời gian phối trộn và các thông số vận hành, qua đó góp phần duy trì chất lượng sản phẩm ổn định, đồng đều.

Khu vực thành phẩm tại Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam, cơ sở có công suất thiết kế 124.800 tấn/năm. Ảnh: C.P. Việt Nam

C.P. Việt Nam cho biết, việc bố trí nhà máy tại Cà Mau sẽ giúp tăng năng lực cung ứng thức ăn thủy sản ngay tại khu vực có vùng nuôi tôm trọng điểm, rút ngắn quãng đường vận chuyển đến các vùng nuôi, tăng tính chủ động trong quản lý giao hàng và vận chuyển.

Từ đó, người nuôi và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thủy sản tại Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long có thêm điều kiện tiếp cận nguồn thức ăn ổn định, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển và điều kiện nuôi; đồng thời được hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến, hiện đại ngay tại địa phương.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng dự án có ý nghĩa đối với chuỗi ngành hàng tôm của tỉnh.

“Việc khánh thành nhà máy không chỉ đánh dấu sự hình thành thêm một cơ sở sản xuất công nghiệp hiện đại, mà quan trọng hơn là bổ sung một mắt xích có ý nghĩa chiến lược trong chuỗi ngành hàng tôm của tỉnh”, ông Sử nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhà máy cũng sẽ góp phần để tỉnh chủ động nguồn thức ăn có chất lượng cao, giúp giảm chi phí cho ngành nuôi tôm, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới.

Tạo việc làm, hỗ trợ ngành hàng tôm Cà Mau

Nhà máy hiện tạo việc làm ổn định cho gần 200 cán bộ, công nhân viên. Việc hợp tác với các đơn vị cung ứng và dịch vụ phụ trợ cũng góp phần tạo thêm thu nhập, sinh kế cho lao động tại địa phương.

Nhân viên vận hành theo dõi hệ thống giám sát và điều khiển tại Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ông Boonlap Watcharawanitchakul, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành Thủy sản C.P. Việt Nam, cho biết C.P. Việt Nam luôn nỗ lực đồng hành cùng ngành nuôi tôm và ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.

“Chúng tôi tăng cường đầu tư nhà máy hiện đại, sản xuất các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cho ngành chăn nuôi tôm; đồng thời, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến nhằm hỗ trợ người nuôi tôm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thu nhập, công ăn việc làm ổn định và sinh kế bền vững cho người dân”, ông Boonlap nói.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Cà Mau là một trong những trung tâm sản xuất tôm trọng điểm của cả nước. Năm 2025, sản lượng tôm của tỉnh đạt 594.851 tấn, bằng 101,9% kế hoạch và tăng 5,2% so với năm 2024. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngành tôm đối với kinh tế địa phương và vị thế của Cà Mau trong ngành tôm Việt Nam.

Việc đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản hiện đại tại Cà Mau là nỗ lực của C.P. Việt Nam nhằm góp phần nâng cao khả năng cung ứng thức ăn nuôi tôm ngay tại địa phương, thúc đẩy hiệu quả sản xuất của vùng nuôi tôm trọng điểm, qua đó tăng cường đóng góp của ngành tôm đối với sự phát triển kinh tế.