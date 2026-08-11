LPBank lập cú đúp thăng hạng, khẳng định vị thế ngân hàng tư nhân hàng đầu

Năm 2026, LPBank được xếp hạng Top 3 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả, tăng 8 bậc so với năm 2025; đồng thời vươn lên Top 6 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín. Kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược đổi mới toàn diện mà LPBank đang theo đuổi, với trọng tâm là quản trị hiện đại, chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Dấu ấn kép khẳng định vị thế LPBank

Tại Lễ công bố các doanh nghiệp và ngân hàng uy tín năm 2026 do Vietnam Report phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức, LPBank được vinh danh tại hai bảng xếp hạng: Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) và Top 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín. Việc đồng thời thăng hạng tại cả hai bảng xếp hạng cho thấy sự ghi nhận tích cực của thị trường đối với năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và uy tín thương hiệu của LPBank.

Ông Bùi Thái Hà – Phó Chủ tịch HĐQT LPBank nhận cúp và chứng nhận Top 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín năm 2026 từ Ban tổ chức

Ông Bùi Thái Hà – Phó Chủ tịch HĐQT LPBank nhận cúp và chứng nhận Top 50 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 từ Ban tổ chức

Các bảng xếp hạng của Vietnam Report được xây dựng trên cơ sở đánh giá nhiều yếu tố gồm năng lực tài chính, uy tín truyền thông và kết quả khảo sát các đối tượng liên quan. Đối với VIX50, năng lực tài chính được lượng hóa thông qua các chỉ tiêu như vốn hóa, doanh thu, lợi nhuận, EPS, ROE và tốc độ tăng trưởng kép của doanh thu và lợi nhuận trong 3 năm gần nhất. Bảng xếp hạng ngân hàng được đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính, kết quả phân tích truyền thông và khảo sát các đối tượng nghiên cứu.

LPBank đạt Top 3 Công ty Đại chúng uy tín và hiệu quả (VIX50) và Top 6 Ngân hàng TMCP Việt Nam uy tín năm 2026

Trong bối cảnh ngành ngân hàng chuyển từ cạnh tranh về quy mô sang chú trọng năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và chất lượng tăng trưởng, kết quả của LPBank phản ánh những chuyển biến đồng bộ trong quản trị, vận hành và xây dựng thương hiệu.

Đổi mới quản trị và công nghệ, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Thành tích trên là kết quả của quá trình LPBank kiên định theo đuổi chiến lược đổi mới toàn diện, lấy quản trị hiện đại, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành làm những trụ cột phát triển.

LPBank đang triển khai định hướng AI First, đưa công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm khách hàng vào trung tâm của chiến lược. Việc vận hành hệ thống Core Banking thế hệ mới cùng các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã góp phần tự động hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động, tối ưu chất lượng dịch vụ và tăng khả năng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Năm 2026, LPBank ra mắt LPBank Plus – ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới được phát triển theo triết lý "3S" (Simple – Smart – Safe), đánh dấu bước tiến mới trong hành trình xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, thuận tiện và an toàn.

Bên cạnh việc đầu tư công nghệ, LPBank tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, tăng cường quản trị rủi ro, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo trên toàn hệ thống. Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ cũng được mở rộng theo hướng cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hiệu quả kinh doanh tạo nền tảng phát triển bền vững

Kết thúc năm tài chính 2025, tổng tài sản hợp nhất của LPBank vượt 605.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; huy động vốn đạt hơn 401.680 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.269 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của Ngân hàng. Các chỉ số hiệu quả sinh lời được duy trì trong nhóm dẫn đầu toàn ngành với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 25,2% và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,05%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn và tài sản của LPBank.

Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong 6 tháng đầu năm 2026. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng. Huy động vốn Thị trường 1 đạt 432.535 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Việc đồng thời thăng hạng tại hai bảng xếp hạng uy tín tiếp tục khẳng định vị thế của LPBank trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam. Trên nền tảng đó, LPBank sẽ tiếp tục đầu tư cho quản trị, công nghệ và hệ sinh thái số, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng hiệu quả, bền vững.