Giá vàng hôm nay (11/8): Bật tăng mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng miếng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn có thương hiệu vượt giá vàng miếng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như DOJI, PNJ, Phú Quý... giá vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh tăng mạnh, đưa giá bán ra phổ biến ở mức 145,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Ảnh: Như Ý.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp tăng mạnh hơn giá vàng miếng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 142,4 - 146,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải có giá 141,9 - 145,9 triệu đồng/lượng...

Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay niêm yết ở mức 4.423 USD/ounce, tăng 81 USD so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,5 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và các chi phí liên quan.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 11/8 ở mức 25.491 đồng/USD, tăng 25 đồng so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.970 - 26.350 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 50 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh mức 25.680 - 25.710 đồng/USD, giảm 120 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước.