Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao

TPO - Giá vàng tiếp tục tăng lên mức cao nhất 9 tuần khi nhà đầu tư chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ, trong khi giá dầu duy trì gần đỉnh hơn một tuần do căng thẳng quanh eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại nguồn cung.

Giá vàng tăng cao nhất kể từ đầu tháng 6

Giá vàng tăng phiên thứ ba liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 11/8 (giờ Việt Nam), lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6, trong bối cảnh giới đầu tư chờ các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Reuters, giá vàng giao ngay tăng 0,5%, lên 4.411,77 USD/ounce - mức cao nhất kể từ ngày 5/6. Giá vàng kỳ hạn Mỹ tăng 1,2%, lên 4.472,10 USD/ounce.

Trong số các kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,6% lên 66,16 USD/ounce; bạch kim tăng 0,6% lên 1.763,60 USD/ounce; trong khi palladium tăng 0,6% lên 1.391,21 USD/ounce.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi lực mua trên thị trường. Ông Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX - nhận định, động lực kỹ thuật của vàng hiện khá mạnh. Tuy nhiên, thị trường đang giao dịch thận trọng, trong bối cảnh Trung Quốc mua vàng, cùng với việc Mỹ sẽ công bố báo cáo CPI và PPI tháng 7 trong tuần này. Nhà đầu tư cũng lo ngại bỏ lỡ cơ hội nếu giá vàng trở lại vượt mốc 4.500 USD trong thời gian tới.

Giá vàng tiếp tục tăng lên mức cao nhất hơn hai tháng khi nhà đầu tư chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã đẩy mạnh mua vàng trong tháng 7, bổ sung lượng vàng lớn nhất vào dự trữ kể từ tháng 10/2023, theo số liệu chính thức được công bố vào tuần trước.

Tâm điểm của thị trường hiện là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 12/8 và chỉ số giá sản xuất (PPI) công bố một ngày sau đó. Theo khảo sát của Reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 3,5% của tháng 6.

Jim Wyckoff - chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange - cho biết, dữ liệu CPI sẽ đóng vai trò quan trọng trong định hướng giá vàng. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt và số liệu không nóng hơn dự kiến, vàng có thể duy trì xu hướng đi ngang đến tăng trong ngắn hạn.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 52% và khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 81%.

Vàng thường kém hấp dẫn hơn trong môi trường lãi suất cao do kim loại quý này không tạo ra lợi suất.

Giá dầu duy trì ở mức cao

Trên thị trường năng lượng, giá dầu ổn định gần mức cao nhất hơn một tuần khi hy vọng về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz suy yếu.

Giá dầu Brent kỳ hạn đi ngang ở mức 87,81 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giữ ở mức 82,20 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng hơn 5% trong phiên 10/8, lên mức cao nhất kể từ ngày 31/7. Đà tăng diễn ra sau khi ông Trump đáp lại các điều kiện của Iran đối với một thỏa thuận hòa bình bằng những yêu cầu riêng. Trong đó, ông yêu cầu Iran bồi thường cho những người thiệt mạng trong các cuộc chiến, các vụ tấn công và biểu tình. Động thái này nhiều khả năng sẽ khiến nỗ lực mở lại eo biển Hormuz trở nên phức tạp hơn.

Sau đó, ông Trump cho biết Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz và đã tiến hành rà phá thủy lôi của Iran tại tuyến đường biển chiến lược này.

Theo giới phân tích, những yêu cầu này có thể khiến quá trình đàm phán giữa Washington và Tehran trở nên khó khăn hơn, đồng thời làm giảm kỳ vọng sớm mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu chiến lược của thế giới.

Giá dầu duy trì gần đỉnh hơn một tuần do căng thẳng quanh eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại nguồn cung. Ảnh: Reuters.

Tim Waterer - trưởng bộ phận phân tích thị trường tại KCM Trade - cho biết, dường như vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn giữa Mỹ và Iran về việc một thỏa thuận thực sự sẽ bao gồm những gì. Vì vậy, sự lạc quan hình thành trong tuần trước đang dần suy yếu, tạo thêm động lực tăng giá cho dầu.

Trong khi đó, công ty dầu mỏ và khí đốt của Ả Rập Xê Út Saudi Aramco đã trì hoãn kế hoạch khởi động lại nhà máy lọc dầu Jazan công suất 400.000 thùng/ngày đến ngày 30/8, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành hai cuộc tấn công nhằm vào cơ sở này ngày 9/8.

Ông Waterer cho rằng, nguy cơ bị siết chặt nguồn cung tại cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb vẫn ở mức rất đáng kể. Ngay cả những hạn chế diễn ra gián đoạn hoặc nguy cơ xảy ra thêm các sự cố cũng khiến chi phí bảo hiểm tăng cao và buộc các tàu phải đi theo những tuyến đường dài hơn. Do đó, dòng chảy năng lượng nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị hạn chế trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia của ngân hàng Barclays, trong tuần kết thúc ngày 7/8, lượng dầu thô và sản phẩm dầu tinh chế xuất khẩu ròng qua eo biển Hormuz đạt trung bình 3 triệu thùng/ngày, giảm mạnh so với mức 4,4 triệu thùng/ngày của tuần trước.

Tại một diễn biến khác, Iraq đã tăng giá bán chính thức (OSP) dầu thô Basra Medium cho thị trường châu Á trong tháng 9 thêm 2,50 USD, lên mức thấp hơn 4 USD/thùng so với mức giá trung bình của dầu Oman/Dubai.